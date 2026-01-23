Žene, ovo želite da vidite: Fatalni glumac iz ''365 dana'' došao u Beograd, fotkama iz kreveta zapalio internet (FOTO)

Glumac Mikele Morone, najpoznatiji po ulozi u filmu "365 dana", posetio je Beograd.

I dok mnogi pokušavaju da saznaju gde se zgodni "macan" nalazi, on je objavio dve fotografije koje će zagolicati maštu mnogim damama. Sudeći po ambijentu, on odseda u jednom od najskupljih hotela u srpskoj prestonici.

Popodnevne sate Mikele Morone iskoristio je za odmor, te je legao na kauč, a majica mu se "slučajno" podigla i istakla tetovažu na skrivenom mestu.

Glumac koji važi za jednog od najboljih frajera na svetu odlučio je da ostane misteriozan, pa je lokaciju sakrio.

Šta reći osim, dame, uživajte u prizoru!

Autor: Nikola Žugić