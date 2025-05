Umro čuveni glumac u 61 godini: Pre dve godine bio u centru skandala

Glumac Ed Gale, najpoznatiji po ulozi horor ikone Čakija u horor filmu Child's Play iz 1988. godine, preminuo je u 61. godini. U svojoj dirljivijoj objavi na Fejsbuku, njegova nećaka Kejsi Gale je potvrdila njegovu smrt.

Ed je stopirao u Kaliforniju kada je imao dvadeset godina, sa 41 dolarom i snom, i nikada se nije osvrnuo. Obasjao je srebrna platna u kultnim klasičnim filmovima poput Howard the Duck i Chopper Chicks in Zombie Town, zaradivši ozbiljnu uličnu reputaciju na svakoj konvenciji kojoj je prisustvovao. O kojoj nikada nije prestao da se hvali. Nikad - napisala je ona u objavi i dodala:

- Tokom svoje karijere pojavio se u preko 130 filmova, TV serija i reklama. Sa ovim širokim opusom, ostavlja za sobom nasleđe puno upitnog osvjetljenja i neverovatnih dosetki.

Kajesi je nastavila da se priseća kako je njegov 'jezik ljubavi bio deljenje ljubavi prema industriji zabave i magiji Hollywooda sa svojim nećakinjama'.

- Ed je obožavao 7 eleven hot-dogove s odvratnim količinama kečapa. Uživao je prisećajući se svojih slavnih dana kao DJ na klizalištu Plainwell. Mrzeo je Billa Mahera bez ikakvog razloga. Uživao je u sporom pričanju dobre priče i varanju u cribbageu. Imao je vraški smeh i nedostajaće nam. Počivaj u ljubavi, mrzovoljni gade - zaključila je ona.

Izvor je za TMZ potvrdio da je glumac preminuo u utorak u Los Angelesu. Ed je takođe glumio u kultnim klasicima poput Howard the Duck i Chopper Chicks in Zombietown, prenosi Dejli mejl.

'Chucky' Actor Ed Gale Dead at 61 | Click to read more 👇 https://t.co/AX2xBQ9uSt — TMZ (@TMZ) 28. мај 2025.

Njegova smrt dolazi dve godine nakon što ga je policijska uprava Los Anđelesa zbog priznanja da je pred kamerama navodno dopisivao sa 10 maloletnika putem sekstinga.

Grupa koja sebe naziva "Creep Catcher Unit" (Jedinica za hvatanje jezivaca) predstavljala se na internetu kao 14-godišnji ečak i navodno je primala lascivne poruke od glumca, pre nego što se suočila s njim pred kamerama u njegovom stanu u Hollywoodu. Ed je tada priznao da je sa nekoliko maloletnika razgovarao s***ualno onlajn i da su svi bili mlađi od 18 godina.

U to vreme, policija je za Dejli mejl izjavila da istražuju, ali da nisu nikoga uhapsili niti su podnesene optužnice.

U šokantnom videu, glumac se dopisivao sa lažnim profilom sa kojim je razmenjivao lascivne poruke, a kada je osoba koja se predstavljala kao GHost pokazala glumcu prepisku on je priznao da je to on slao.

Komšinica u stambenoj zgradi, Maggie Mayor-Oats, rekla je za Dejli mejl da je Galeta smatrala 'jezivim'.

- Nije iznenađujuće. Uvek vidim nasumične muškarce kako ulaze i izlaze iz njegovog stana - rekao je radnik u zlatari.

Autor: N.B.