JAKO NEVREME JURI KA SRBIJI! RHMZ će izdavati HITNA upozorenja sat unapred: OVA područja su NA UDARU!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za područje cele Srbije. Drugi deo današnjeg dana (subota, 16. maj) donosi dramatičnu promenu vremena praćenu grmljavinskim nepogodama.
U nedelju se očekuju ekstremne količine padavina u istočnim delovima zemlje.
- Danas se u drugom delu dana očekuju izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak ili olujni vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred - upozorava RHMZ.
Danas popodne i uveče meteorolozi predviđaju intenzivne grmljavinske procese. Građani se upozoravaju na:
Veliku količinu padavina u veoma kratkom vremenskom periodu
Olujni vetar u zonama najjačih pljuskova
Lokalnu pojavu grada koja može naneti štetu usevima i objektima
Kritično u Istočnoj Srbiji, mogući problemi u saobraćaju
U nedelju, 17. maja, fokus padavina se seli na istok i jugoistok zemlje. Očekuje se akumulacija kiše od 20 do čak 50 milimetara za 24 sata, što može izazvati lokalne bujice i probleme u saobraćaju.
- U nedelju (17.05.) u oblasti od južnog Banata preko Braničeva, Pomoravlja i planinskih predela istočne Srbije sve do jugoistoka zemlje očekuje se od 20 do 50 mm padavina za 24 sata - navodi se u upozorenju RHMZ.
Ugrožena područja:
Južni Banat
Braničevo i Pomoravlje
Planinski predeli istočne Srbije
Jugoistočna Srbija
Na celom toku Dunava vodostaji će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa, upozorava RHMZ.
Autor: D.Bošković