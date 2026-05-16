VAŽNO UPOZORENJE ZA SRPSKE TURISTE! Potpuni kolaps ka Solunu, zatvara se auto-put: Obavezno zapišite OVU obilaznicu

Srpski turisti koji od ponedeljka, 18. maja, putuju automobilom kroz Grčku moraće da koriste obilaznicu kroz dolinu Tempi jer grčka policija tokom dana potpuno zatvara ključnu deonicu auto-puta Atina–Solun kod Larise.

Ako ove nedelje planirate put Grčke, naoružajte se strpljenjem jer vas na glavnom putnom pravcu očekuju ozbiljne izmene. Zbog velikih radova na održavanju i modernizaciji elektronskih sistema u tunelima T1, T2 i T3, saobraćaj na ključnoj deonici auto-puta Atina-Solun biće potpuno obustavljen u oba smera. Policijska uprava Larise potvrdila je da stupaju na snagu privremeni propisi koji će direktno uticati na sve vozače, a blokada obuhvata potez od raskrsnice Evangelizmos pa sve do Leptokarije.

- Izmene u saobraćaju počinju da važe od ponedeljka, 18. maja, i trajaće zaključno sa petkom, 22. majem 2026. godine. Ono što je važno naglasiti jeste da auto-put neće biti zatvoren tokom celog dana, već se potpuna obustava primenjuje svakodnevno u periodu od 07:30 do 20:30 časova, dok bi radovi mogli biti završeni i ranije ukoliko sve bude teklo po planu. Tokom večeri i noći saobraćaj će se na ovoj deonici odvijati potpuno normalno. - najavile su grčke vlasti.

Za vreme trajanja dnevne blokada, kompletan saobraćaj za oba smera preusmeravaće se na stari nacionalni put Evangelizmos-Leptokarija, odnosno na dobro poznatu obilaznicu koja prolazi kroz dolinu Tempi. Vozači koji se kreću u smeru ka Solunu moraće da se isključe sa auto-puta na petlji Evangelizmos i da nastave vožnju starim putem kroz dolinu sve dok se ponovo ne uključe na glavi pravac kod Leptokarije. Isti princip važi i za one koji se vraćaju ka Srbiji, pa će se saobraćaj iz smera Atine isključivati kod Leptokarije i voditi starim putem nazad do Evangelizmosa.

Pored ove glavne blokade na samom auto-putu, grčka policija je najavila i zatvaranje pojedinih uključenja i sporednih krakova. Tako će za saobraćaj biti zatvoren ulazni krak ka Solunu sa petlje Evangelizmos, kao i ulazni krakovi ka Atini sa petlji Leptokarija i Rapsani. Takođe, u ovom periodu neće biti moguć ni ulazak na naplatnu stanicu Platamon, bez obzira na to da li putujete u smeru Atine ili Soluna.

Svi vozači koji u navedenom periodu prolaze kroz ovaj deo Grčke trebalo bi da računaju na znatno veće gužve i usporavanje saobraćaja, naročito kroz samu dolinu Tempi. Savetuje se maksimalan oprez za volanom, striktno poštovanje privremene saobraćajne signalizacije, kao i praćenje uputstava grčkih saobraćajaca koji će dežurati na svim ključnim mestima preusmeravanja.

Autor: Iva Besarabić