Van kamera je tučem i za uši vučem! Sofija Gajdobranski podbacila, Viki joj slomila krila!

Moraće svoj put da pronađe kroz baraž.
Sofija Gajdobranski sledeća je kandidatkinja ove večeri koja se predstavila Luisovom pesmom "Ne kuni me ne ruži me majko", a njena mentorka je Jelena Karleuša.
Nakon ovoga ona je izvela i pesmu Jelene Tomašević "Okeani", a potom su usledili glasovi žirija - ona je dobila tri pozitivna glasa, dok je samo Viki glasala negativno.
- Bilo je dosta falša u obe pesme, u drugoj si tek potonula, prvi refren i nekako, a drugi si potpuno nestala, kao Alisa u zemlji čuda, jedno od tvojih lošijih pojavljivanja, nije onako kako smo od tebe navikli - rekla je Viki.
- Ti si meni toliko simpatična, toliko talentovana, ja sam više gledala u tebe nego da si riba do bola, ti bi mogla da budeš maskota ovog serijala jer si toliko prepoznatiljiva i po izgledu i po pevanju, čini mi se da si bila negiruna u prvoj pesmi, ali energija i emocija, završila ti je na čelu sa tim znojem - rekla je Zorica.
- Šta ja znam, dobar sam čovek, pa sam glasao da, rođen sam dobar, ne znam kako ste vi, ali naopaki ste, kao da nisi spremila gradivo - rekao je Bosanac.
- Sve što imam da joj kažem kažem joj van kamera, tad je tučem i za uši vučem, ali za ovakvu pevačicu sem bravo nema šta da se kaže - rekla je Jelena.
Ognjen je ipak odlučio da Sofija mora svoj put da nastavi u baražu.
