Još jedan favorit ide u baraž! Nataša Alimpić podbacila, žiri ostao u čudu: Bilo je naporno za uši! (VIDEO)

Moraće da potraži sreću u baražu.

Nataša Alimpić bila je sledeća kandidatkinja koja je izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda" i otpevala pesmu Vesne Zmijanac "Kraljica tuge", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Nataša je ubrzala ritam, pa je izvela i pesmu Lepe Brene "Ljubi me šabane", a potom su usledili glasovi žirija - ona je dobila tri da, a Bosanac je jedini glasao negativno.

- Nataša, prva pesma savršenstvo, otpevala si pesmu, jedna od najboljih pevačica je Vesna Zmijanac, svaki svoj hit je otpevala, a ti si potpuno isto emocija, tekst, sve savršeno. Ova druga - debakl. U falšu, gde ćeš bolan šabane, ne valja pesma, ne valja interpretacija, omašeno sve. Nije valjala druga pesma, to te koštalo, videćemo šta će produkcija da uradi, znaš da te ja podržavam, a bogami si se i ti mala opustila, ode taj prorez - rekao je Bosanac.

- Slažem se sa Bosancem, prvu pesmu si otpevala baš vrhunski, kao Vesna, a druga da ne kažem loše, ali... Druga dosta falša, malo te daire zaigrale - rekao je Đani.

- Svi čujemo isto, ali znamo da je Nataša dobar pevač, dobar kandidat, a tvoj najveći plus je tvoja zrelost u vokalu, vidi se tačno da imaš iskustva, nemaš strah, znaš da vladaš scenom, lepo se obraćaš žiriju, koketiraš sa kamerom. Druga pesma, strofa još i nekako, a refren, sa tim podvriskom, kako je odmicalo, sve je krenulo po zlu, dobro je da si i ovo dobila zbog druge pesme - rekla je Viki.

- Sve bih se složio, druga pesma, i ja čujem Brenu na taj način, meni je početak bio i dobar, a od polovine pesme, kad si trebala da poentiraš, ušla si u falš i baš je bilo naporno za uši, bilo je kriminala u toj drugoj pesmi - rekao je Desingerica.

Produkcija je odlučila da Nataša ipak ide u baraž.

