Bojan Davidović kiksnuo, Bosanac nije hteo da mu progleda kroz prste!

Moraće da pokuša u baražu.

Bojan Davidović sledeći je kandidat koji je izašao na veliku scenu najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" i otpevao pesmu "Moj život je moje blago", koju je u originalu pevao Luis, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Potom je on izveo i pesmu "Magla benda" - Neka me do zore, a potom je reč dobio žiri, on je dobio tri pozitivna glasa, dok je Bosanac glasao negativno.

- Ovo ti je tako veliki kredit sa moje strane, prva pesma je bila jako dobra, odlična, druga pesma, sastavio se nisi. Strofa u falšu od početka do kraja, pa si u refrenu malo ušao u film, pa posle opet, ne znam šta bih ti rekla. Stvarno sam ti dala ogroman kredit. Prva je bila odlična, ali kako reče Bosanac ovde se pevaju dve pesme, borite se za šesti krug, borite se do kraja, u drugoj pesmi si bio mnogo u falšu, ne znam šta se desilo, veliki kredit sa moje strane, ovo je zbog dece u školi. Sledeći put i ovoliko falša, nema glasa, moram biti realna - rekla je Viki.

- Prva pesma, sem samog ulaska u strofu bio si odličan. Taj početak pobeže, posle si se konsolidovao i do kraja si dobar. Druga pesma, strofa, potpuno van tonaliteta, potpuno je nedefinisana, sve do refrena, pa i pola tog prvog refrena je bilo da l' si tu ili nisi tu, mašio si tonove, nije bila definisana melodija, nisam mogao da ti dam glas, moj muzički kredibilitet da se brani, ja cenim pevača kad mi u prva četiri takta, kad zabaguje u prva četiri takta, ja ga više ne mogu slušati - rekao je Bosanac.

- Ja sam dao da podrške, pošto je pevao moju pesmu koju sam ja komponovao, ima 40 godina, i morao sam da dam podršku, ali sve što je Dragan rekao naročito Viki, apsolutno je u pravu. Vi imate dve pesme, zašto moraju obe da budu vrhunac, dovoljna je jedna pesma, druga može da bude greška u izboru, teško je da budu obe, hoću da kažem, mene vuče to, ako je jedna pesma dobra, to je dovoljno za mene da idete dalje, niste profesinalci, možda mu ne legne - rekao je Kemiš.

- Meni za peti krug mora da budu obe dobre, nećemo diskutovati o kriterujmima, bio si bolji nego prošli put, prva pesma je bila dobra, više energije si pružio nego prošli krug, druga pesma bilo je malo opuštenije, nije bilo skroz najbolje, ali je okej i pošteno da produkcija odluči - rekao je Desingerica.

- Imam jednu potrebu da kažem nešto za gospodina Kemiša i gospodina Bosanca, meni je tako velika čast što sedim u žiriju sa ljudima koji su producenti takvih evergrin hitova, hvala vam za ove divne pesme, za ove velike hitove, čast mi je što sedim sa vama jer izuzetno cenim ove pesme koje traju decenijama. Bodo, prvu pesmu si otpevao maestralno, saglasna sam za drugu pesmu, ali što Kemiš kaže kad neko pokaže ovo u prvoj pesmi, druga nije ni bitna, bravo - rekla je Jelena.

