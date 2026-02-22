Zgazio si jako, na sve ili ništa! Elvis Bakterović napokon otopio Karleušino srce, ali mu na put stali Ognjen i Bosanac (VIDEO)

Boriće se u baražu.

Sledeći takmičar ove noći bio je Elvis Bakterović, koji je za svoje prvo predstavljanje odabrao pesmu Džeja Ramadanovskog "Da je krv voda", a njegov mentor je Desingerica.

Potom je Elvis izveo i pesmu "Imam kuma", koju u originalu peva Đovani Bajramović, a za svoj nastup dobio je dva "Da" od Jelene i Viki, dok su Ognjen i Bosanac glasali negativno.

- Sam ulazak u prvu pesmu falš, oprostio sam, nikakav problem, desi se, omane se, bilo je dosta tonske nesigurnosti. Prva pesma, ti sve pevaš kao Adil, Džej ovako ne peva sa ovim ukrasima, ali meni to nije smetalo - rekao je Bosanac.

- Ali to si rekao da tako peva prošli put - rekao je Desingerica.

- Čekaj malo, idi p*ški. Druga pesma od onog ću, ća, što je bilo van intonacije, uvod si krenuo van intonacije, to je bila takva gužva, samo si dobro otpevao druga sekunda refrena - rekao je Bosanac.

- Ja sam Elvisa zapamtio još od audicije, gde si razneo, bolje si mi pevao tad nego sad, dobije nekad čudan zvuk kao Paja Patak, lošiji si nego što si bio, napravi se boja kao iz crtaća - rekao je Ognjen.

- Meni je bilo dobro, možda nisi trebao u prvoj pesmi da vezuješ, Džej to nije radio tako, ti si dobar pevač, možda si sad bio malo isprepadan, ali meni si bio dobar - rekla je Viki.

- Ja sam ga do sad bušila, meni se večeras svidelo što si zgazio, na sve ili ništa, ili ćeš se ovako boriti, ili nećeš proći, moraš da daš ili sve ili ništa, jer su pevači kao ti dosta limitirani svojim izborom pesama, romski pevači su uglavnom vrhunski pevači, ti moraš da se izdvajaš. Mene tvoja boja glasa jako nervira. Sto posto sam sigurna da kad se opustiš da tek onda razvaljuješ. Sviđa mi se tvoje prezime, prezime je bomba, kao što se ja prezivam Karleuša, i ti imaš jako specifično prezime, pamtiće te. To što si prišao meni, to je jedini način na koji ćeš proći, hrabro, želim ti sve najbolje - rekla je Jelena.

Autor: R.L.