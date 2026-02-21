Petar Cvetković prošao kao BOS PO TRNJU otkako mu nema mentorke Zorice: Tvoje vreme u takmičenju se ovde završava!

Imaće šansu u baražu.

Petar Cvetković sledeći je takmičar koji je izašao na veliku Pinkovu scenu, te je opevao pesmu Harisa Džinovića "Rano je za tugu", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, na čijem mestu ovoga puta sedi Ognjen Amidžić.

Petar je potom otpevao i svoju drugu numeru, a u pitanju je pesma Predraga Živkovića Tozovca "Mirjana", a za svoj nastup dobio je dva "Da" od Bosanca i Viki, dok je Desingericin pozitivan glas postao predmet rasprave jer je ponovo kasnio.

- Ne može tako, moj je kandidat, ali nije po pravilima - rekao je Ognjen.

- Ti si sad Zognjen, ovo je tvoj kandidat, jedino ti zameram treblo je da zamolimo Mirnesa da ti da odelo da priliči stolici - rekao je Desingerica i dodao:

- Gledao sam Bosanca, a znam da mu se sviđa, a gleda ovako brka podli - rekao je on.

- Petre, ja ću ti reći, bio si uzdrman, ti si ovde bio sirotan kog je usvojio, ja sam se sažalio na sirotana, prosto ti se sve od čekanja i stresa desilo, ja sam se trudio da ti se malo pomognem - rekao je Bosanac.

- Moraš da pritisneš ne - rekao je Ognjen Desingerici.

- Koji njegov mentor, on se bori za njegovo ne - rekla je Jelena.

- Kad ti se bude vratila Zorica, ne bio ti u koži, samo ti kažem - rekao je Desingerica i dodao:

- Ovo je realno, jer kad je bio moj Mirnes, Zorica da je bila, ona bi bila oduševljena, igrala bi i dala bi da, a čupavi nije dao zato što se istripovao - rekao je on.

- Petre, ti si kandidat koji je dobar za posao, da radiš i da živiš od ovog posla, ali moje iskreno mišljenje je da nećeš biti zvezda i da se tvoje vreme u ovom takmičenju završava večeras - rekla je Jelena.

- Nije bilo najidealnije, meni se dopala tvoja boja glasa, odabir pesama je bio okej, ali krajevi nisu dobri, mora da se radi, i na figurama - rekla je Viki.

- Meni je ovo bilo bar za tri da, iskreno, najiskrenije - rekao je Ognjen.

Autor: R.L.