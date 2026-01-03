Više je zračila tvoja mentorka, ima tu šarma, ali je mlako! Slađana Kolar zahvalna do neba Karleuši: Svakom u životu treba jedna Jelena (VIDEO)

Ima novu šansu u baražu!

Slađana Kolar naredna je takmičarka koja je izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda" i otpevala pesmu Done Ares "Suze moje plaču za oboje", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje dugo predstavljanje, ona je odabrala pesmu "Bolja sam od nje" Nataše Bekvalac. Slađana je dobila tri pozitivna glasa, dok je Bosanac dao "Ne".

- Ja mislim da će biti u redu da produkcija razreši dilemu, meni se nije dopalo, bilo je sa dosta falša, dosta mekano, dosta neubedljivo. Za razliku od tvoje mentorke, koja je više zračila odande nego što si ti, ima tu šarma, ali je dosta falša, mlako, neubedljivo, naročito ova druga pesma, koja ima zgužvanog teksta, to meni nije bilo dobro - rekao je Bosanac.

- Slažem se da nije bilo vokalno nešto mega, ali meni se svidelo, mora se nešto tako i čuti i videti - rekao je Desingerica.

- Meni se više svidela druga pesma, tvrđe to Dona peva, tri glasa su realna. Verovala sam ti više u drugoj pesmi - rekla je Viki.

- Ovo ti je novogodišnji poklon, nije zasluženo "Da" - rekla je Zorica.

- Svakom u životu treba jedna Jelena Karleuša, ona je toliko uticala na moje samopouzdanje, bila sam na probi gde je ona osam sati birala kandidatima pesme, ja sam posle osam sati došla na red, ja sam se trudila, i zbog takmičenja i zbog nje, zbog njene posvećenosti - rekla je takmičarka.

Prodikcija je ipak odlučila da ona ode u baraž.

Autor: R.L.