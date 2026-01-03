AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Više je zračila tvoja mentorka, ima tu šarma, ali je mlako! Slađana Kolar zahvalna do neba Karleuši: Svakom u životu treba jedna Jelena (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ima novu šansu u baražu!

Slađana Kolar naredna je takmičarka koja je izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda" i otpevala pesmu Done Ares "Suze moje plaču za oboje", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoje dugo predstavljanje, ona je odabrala pesmu "Bolja sam od nje" Nataše Bekvalac. Slađana je dobila tri pozitivna glasa, dok je Bosanac dao "Ne".

- Ja mislim da će biti u redu da produkcija razreši dilemu, meni se nije dopalo, bilo je sa dosta falša, dosta mekano, dosta neubedljivo. Za razliku od tvoje mentorke, koja je više zračila odande nego što si ti, ima tu šarma, ali je dosta falša, mlako, neubedljivo, naročito ova druga pesma, koja ima zgužvanog teksta, to meni nije bilo dobro - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slažem se da nije bilo vokalno nešto mega, ali meni se svidelo, mora se nešto tako i čuti i videti - rekao je Desingerica.

- Meni se više svidela druga pesma, tvrđe to Dona peva, tri glasa su realna. Verovala sam ti više u drugoj pesmi - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo ti je novogodišnji poklon, nije zasluženo "Da" - rekla je Zorica.

- Svakom u životu treba jedna Jelena Karleuša, ona je toliko uticala na moje samopouzdanje, bila sam na probi gde je ona osam sati birala kandidatima pesme, ja sam posle osam sati došla na red, ja sam se trudila, i zbog takmičenja i zbog nje, zbog njene posvećenosti - rekla je takmičarka.

Prodikcija je ipak odlučila da ona ode u baraž.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Moraš još puno da vežbaš ispred ogledala! Anđela Gvozdenović za dlaku izbegla direktno izbacivanje (VIDEO)

Domaći

Slađan Demirović prozvao žiri, ali bukvalno, Bosanac poručio: Ja ih ne bih pomenuo ni u snu!

Domaći

NEIZVESNO DO SAMOG KRAJA! Ovo dvoje takmičara su se vratili u takmičenje iz baraža (VIDEO)

Zadruga

KAO U VREME NAJVEĆE LJUBAVI! Sofija i Terza se grle i ljube pred svima, sad je sve jasno! (VIDEO)

Domaći

U BARAŽU ĆETE SE MAČEVATI! Ivan dobio šansu, Desingerica i Jelena otpočeli novu svađu! (VIDEO)

Zadruga

Kao u stara dobra vremena: Aneli i Janjuš nikad prisniji, on ne pušta njenu ruku! (VIDEO)