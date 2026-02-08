Viki prodala dve nekretnine dok je on nastupao! Ivan Barišić uspavao žiri, Jelena uhvatila Miljkovićku da čita s puškice!

Potražiće šansu u baražu.

Ivan Barišić naredni je takmičar koji je pevao večeras i to pesmu Sinana Sakića "Otvaram ti dušu", a njegov mentor je Desingerica.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao pesmu Halida Bešlića "Put me zove". Nakon ovoga usledili su glasovi, a žiri je bio podeljen, Viki i Zorica su glasale pozitivno, a Karleuša i Bosanac negativno.

- Viki je sve vreme gledala u mobilni, što je meni reklo da je bilo jako dosadno, neubedljivo, pevački jako loše, energetski nedovoljno za nekog ko treba da ide dalje, ti si simpatičan, mlad, čak mi se i izbor pesama svideo, ali tvoja aura, tvoja energija... Nisam sigurna da se tvoj pevački put nastavlja dalje - rekla je Jelena.

- Ja bih se složio sa Jelenom, dikcija, onda nizak, neizgrađen vibrato, sitan - rekao je Bosanac.

- Ja sam mogla da kažem ne, ali ne znam zašto ti mi se dopadaš, nemam definiciju ovog puta sam dala da, nisam oduševljena emocijom koja nije ni postojala, ali eto zbog mentora sam ti dala da - rekla je Zorica.

- Viki je prodala dve nekretnine - dobacio je Desingerica.

- Ja sam sve čula. Jesam pogledala u jednom trenutku u telefon, jer sam imala nešto hitno, ali sam sve čula, ne moram da gledam da bih nešto osetila. Niti su oni svi za četiri, da nisam htela da dam da ne bih dala - rekla je Viki.

- Viki nemoj da si bezobrazna, nisi čula jedan ton - rekla je Jelena.

- Prva pesma uopšte nije bila loša - rekla je Viki.

- Koja je bila prva pesma? Pročitaj, brzo nađi na papiru - pitala je Karleuša.

Autor: R.L.