Ne želim da se vadim, ali postoji razlog! Goran Milijašević TOTALNO PODBACIO, zdravstveni problem mu sasekao krila! (VIDEO)

Moraće da proba u baražu.
Goran Milijašević predstavio se večeras pesmom Saše Matića "Zabranjena ljubav", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, čije mesto večeras zauzima Đani.
Za svoje drugo predstavljanje, on je odabrao pesmu Tome Zdravkovića "Kafana je moja sudbina", a nakon nastupa usledili su i glasovi žirija - dva "Da" od Bosanca i Desingerice i dva "Ne" od Jelene i Viki.
- Dečko je zaslužio da prođe dalje, u drugoj se malo zbunio, malo je falširao, a prvu je otpevao vrhunski, toliko tačno, toliko lepo - rekao je Đani.
- Ovo je večeras bilo tvoje najgore izvođenje, vibrato, intonacija, energija, pogrešan izbor pesama, sve je bilo toliko loše, da si me večeras razočarao, a inače si mi jako simpatičan. Nisi kontrolisao vibrato, bio je rogobatan, napadan, ovo večeras nisi bio ti, šta je bio razlog - rekla je Jelena.
- Postoji razlog, ne želim da se žalim, neka to ostane za mene. Nije strašno, ne želim da se pravdam, tako je, kako je, razlog postoji. U četvrtak mi se desilo da mi je desno uvo totalno zapušeno, imam vufer u desnoj strani, to me držalo, ali ne želim da se vadim na to - rekao je kandidat.
- Imaš još jednu šansu, ništa nije izgubljeno - rekla je Jelena.
- Dobar vokal, dobro ti pevaš, ali bilo je neuverljivo, nešto se desilo, nikad ne treba da se pravdaš, ne zaslužuješ da ne ideš sa četiri ne, nisi bio toliko loš - rekao je Desingerica.
- Svestan je i on, dečko vidi, čuje, nemam ništa novo da kažem - rekla je Viki.
- Jedina stvar nema veze sa ušima, a to je dikcija. Ja sam ti dao da zbog nepredviđenih okolnosti - rekao je Bosanac.
Autor: R.L.