Od favorita si došao do baraža! Jovan Gavrilović podbacio, žiri mu nije PROGLEDAO KROZ PRSTE (VIDEO)

Moraće bolje da se potrudi!

Jovan Gavrilović naredni je takmičar koji se predstavio večeras, i to sa pesmom Marinka Rokvića "Snegovi beli opet veju", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon toga, Jovan je otpevao i čuveni hit Ivana Kukolja Kukija "Ne daju mi da te volim", a nakon muzičkog dela usledili su glasovi žirija - on je dobio tri pozitivna glasa, jedino mu je Jelena dala "Ne".

- Dobro si pevao, ali je bilo mnogo mirno i sterilno, moraš da budeš malo energičniji jer je ovo već treći krug, jer ovde su već tigrovi, lavovi - rekao je Desingerica.

- Ti nisi bio ni za tri glasa, realno je trebalo da bude dva-dva, bio je sve vreme u falšu, uplašio se kao grlica, nisam te prepoznala, ti si top pevač, top dasa, toliko si bio neubedljiv, prva toliko dosadna, do zla Boga, krenuo si nizbrdo i završio si u kanalu, intonativno si se totalno pobubio, ali si veliki talenat, ali ovo je igra na ispadanje. Jako teško da ti večeras prođeš dalje - rekla je Karleuša.

- Nije prva pesma dosanda, ja znam kako je na probi pevao, pokidao je, ja ću se boriti za tebe i rukama i nogama - rekla je Viki.

- Ovo je igra na ispadanje, nisi stisnuo petlju, vojniče - rekla je Jelena.

- Meni se čini da si izašao lagodno, da si se malo uzvezdio, po mom mišljenju si trebao dobiti jedan, eventualno dva glasa, drugu pesmu, sve je bilo u falšu, kad budeš ovo čuo, tebe će da bude sremota, ti koji si talentovan, počeo si da pevaš od silnih muka po nastupima, znam ja gde ide na nastupe, odmori pred nastup, ovo ti je velika šansa da još više saznaju za tebe, ovo ti ne služi na čast ovaj nastup. Dao sam ti da, a sledeći put te gledam. Ovo ti je upozorenje, od favorita, dođeš do baraža - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.