Osakatio si se pesmama! Armin Hogić jedva dobacio do baraža, Desingerica mu pružio slamku spasa!

Malo je falilo da direktno ispadne.

Naredni takmičar ove noći bio je Armin Hogić koji je otpevao pesmu Safeta Isovića "Oči moje kletvom bih vas kleo", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon toga, on je otpevao pesmu "Šarmer", koju u originalu izvodi Nihad Kantić Šike, a za svoj nastup dobio je samo jedan pozitivan glas od Desingerice.

- Ko je dao da? A ovaj što ne čuje, nemoj Jelena ne peva se tako - rekao je Bosanac.

- Odličan kandidat, ali osakatio se pesmama. Ja mislim da si sam ovo birao, Jelena je l' znaš ti ko peva ovo - pitao je Desingerica.

- Šike! Nije čuo intonaciju uopšte - rekla je Karleuša.

- Nešto se desilo, ali ni prva pesma nije bila dobra, ja sam dala ne i zbog prve i zbog druge. Prva pesma se ne peva tako, to je loš manir. Tamo u Bosni znate to da pevate, ali ti to nisi pogodio. Taj vibrato na krajevima što si imao, bio je rogobatan - rekla je Viki.

- Nije to bilo dobro - rekao je Bosanac.

- Ta tvoja košulja ima tako nesrećnu boju, ja gledam i sve mislim da ti pupak viri, a ne da je košulja. A nisi tako debeo. Danas nisi bio dobar i ti to znaš i čuješ. Izvadi ruku iz džepa kad pričaš sa mnom, mnogo sreće ti želim - rekla je Zorica.

- On je jako kulturan i fin, vidim da mu je teško, ali se ne ljuti, jako lepo vaspitan momak. Ti si dobio vrlo oštre kritike, a sa odnosom podnosiš, za to bravo - rekla je Viki.

- Baš si se osakatio pesmama, ljudi su se gledali, šta radi ovaj, mislim da je Jelena kriva što ti nije rekla šta radiš, je l' si se ti pitao? Tvoj vokal je bomba, ali ona je trebalo da ti kaže da ne radiš to, da probate ovo ili ono. To je otišlo po tvojoj želji - rekao je Desingerica.

- Strašan pevač, ne mogu da se složim sa tri ne. Nešto nije bilo u redu sa drugom matricom, prva pesma nije bila uopšte toliko loša. Ja znam koliko je on srećan, vesao, koliko je na probi dizao energiju, koliko je divan za društvo - rekla je Jelena.

Autor: R.L.