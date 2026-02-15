Skinuo 25 kilograma! Robert Selinger posvetio pesmu POKOJNOJ MAJCI, Viki mu preprečila put do sledećeg kruga!

Malo mu je falilo.

Sledeći takmičar koji je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda" bio je Robert Selinger, koji je otpevao pesmu legendarnog Parnog valjka "Sve još miriše na nju", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoju drugu pesmu, on je ostao u veoma sličnom maniru, pa je otpevao pesmu grupe Kerber "Ratne igre", a za svoj nastup nagrađen je sa tri "Da", od strane Desingerice, Bosanca i Zorice, kod je Viki glasala negativno.

- Preagresivno, ti to dobro radiš, ali sam imala utisak da ćeš da nas prebiješ, da ćeš da nas podaviš - rekla je Viki.

- Šta Donje Brijanje zna o rok muzici - dobacila je Jelena.

- Bilo je tu dosta toga za "Da", ali je to bilo agresivno, ova druga je bila toliko agresivna, samo što nisam iskočila iz ove stolice - rekla je Viki.

- Druga je bila energetski slaba, ovako se peva druga pesma - navela je Jelena.

Nakon toga Robert je otpevao pesmu "Ratne igre" bez matrice.

- Gospođo Viki, uz dužno poštovanje, ovo se ovako peva - reklao je Robert.

- Ja lično poznajem članove grupe "Kerber", znam kako pevaju, ja sam iz Niša, i jako dobro znam, bila sam i na koncertu, sada si manje agresivno pevao nego u takmičenju - rekla je Viki.

- Mi nismo imali to zadovoljstvo da imamo studijske matrice, pa smo morali da se snalazimo, znate - rekao je Robert.

- Ja tebe razumem, ali ovde govorim svoje mišljenje. Zamisli kad bi svakom dali sva četiri da. Ovo je bilo preagresivno - rekla je Viki.

- Složio bih se sa Viki da je bilo malo preterano, hteo si da se pokažeš, bilo je malo preuforično - rekao je Desingerica.

- Dobar si bio šta ti je - rekao je Bosanac.

- Meni si se ti dopao, bio si mi top - rekla je Zorica.

- Dečko je od početka takmičenja skinuo 25 kilograma - dobacila je Jelena.

- Ovu pesmu "Ratne igre" posvećujem mojoj pokojnoj majci - rekao je Robert.

