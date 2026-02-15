AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Skinuo 25 kilograma! Robert Selinger posvetio pesmu POKOJNOJ MAJCI, Viki mu preprečila put do sledećeg kruga!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Malo mu je falilo.

Sledeći takmičar koji je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda" bio je Robert Selinger, koji je otpevao pesmu legendarnog Parnog valjka "Sve još miriše na nju", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu, on je ostao u veoma sličnom maniru, pa je otpevao pesmu grupe Kerber "Ratne igre", a za svoj nastup nagrađen je sa tri "Da", od strane Desingerice, Bosanca i Zorice, kod je Viki glasala negativno.

- Preagresivno, ti to dobro radiš, ali sam imala utisak da ćeš da nas prebiješ, da ćeš da nas podaviš - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta Donje Brijanje zna o rok muzici - dobacila je Jelena.

- Bilo je tu dosta toga za "Da", ali je to bilo agresivno, ova druga je bila toliko agresivna, samo što nisam iskočila iz ove stolice - rekla je Viki.

- Druga je bila energetski slaba, ovako se peva druga pesma - navela je Jelena.

Nakon toga Robert je otpevao pesmu "Ratne igre" bez matrice.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gospođo Viki, uz dužno poštovanje, ovo se ovako peva - reklao je Robert.

- Ja lično poznajem članove grupe "Kerber", znam kako pevaju, ja sam iz Niša, i jako dobro znam, bila sam i na koncertu, sada si manje agresivno pevao nego u takmičenju - rekla je Viki.

- Mi nismo imali to zadovoljstvo da imamo studijske matrice, pa smo morali da se snalazimo, znate - rekao je Robert.

- Ja tebe razumem, ali ovde govorim svoje mišljenje. Zamisli kad bi svakom dali sva četiri da. Ovo je bilo preagresivno - rekla je Viki.

- Složio bih se sa Viki da je bilo malo preterano, hteo si da se pokažeš, bilo je malo preuforično - rekao je Desingerica.

- Dobar si bio šta ti je - rekao je Bosanac.

- Meni si se ti dopao, bio si mi top - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dečko je od početka takmičenja skinuo 25 kilograma - dobacila je Jelena.

- Ovu pesmu "Ratne igre" posvećujem mojoj pokojnoj majci - rekao je Robert.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Ta pesma me podseća na pokojnu majku: Adil Kurtić emocijom dirnuo srca svih, Karleuša se setila Divne, a Desingerica mu preprečio put ka trećem krugu!

Pinkove Zvezde

Roker na helijumu! Jelena prozvala Desingericinog kandidata, on se pobunio: Ovo je lično protiv mene (VIDEO)

Domaći

Oborio si nas s kolena! Emin Mumdžić energijom zapalio sve, izmamio osmeh celom žiriju, MAGIJA NA SCENI! (VIDEO)

Farma

POKUŠAJ ROMANTIKE?! Andrea i Luks na korak do VRELE AKCIJE, a onda je sve palo u vodu (VIDEO)

Farma

Barbi zamenila cediljku za rende, zamalo da propadne ceo ručak! (VIDEO)

Farma

Jakšićeva POLOMILA ZUB zbog hleba Sneže Kušadasi? Kritike na račun njene kuhinje se samo nizale (VIDEO)