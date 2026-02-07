Slađan Demirović jedva dobacio do baraža! Viki mu pružila slanku spasa: Da ne ispadneš kao iz voza!

Pružila mu šansu.

Slađan Demirović naredni je takmičar koji se predstavio večeras i to sa pesmom Džeja Ramadanovskog "Loše mi danas", a njegov mentor je Bosanac.

Nakon ovoga on je otpevao pesmu Zvonka Demirovića "Nataša". On je dobio samo jedan pozitivan glas od Viki, dok su svi ostali glasali negativno.

- Dobro je bilo, mogli smo dobiti nijedan - dobacio je Bosanac.

- Malo lokal petriotizma, ne mogu da dozvolim da ti kao moj južnjak izletiš tako kao iz voza. Druga pesma i nekako, prva pesma nikako. I falš i niska intonacija i pevao si unazad i ritmički si loše stajao, lenjo si pevao.- A druga pesma si se izvukao, to je skroz okej za jedan glas - rekla je Viki.

- Ne znam da li je promuklost opravdanje za konstantan falš, imali smo kandidate koji nisu mogli da beknu, ali to što je izlazilo bilo u tonalitetu. Sve vreme si bio visok - rekla je Jelena.

- Čovek je bolestan, uši su mu zapušene, ne čuje ništa, okej, šta se čulo to se čulo - rekao je Bosanac.

- Ja bih ti preporučila da ćutiš, da ne pevaš, da se izlečiš, želim ti svu sreću da prođeš, mislim da si bio mnogo bolji u prethodnim krugovima, ovo je igra na ispadanje, ovo je stvarno večeras bilo mnogo loše. Da te ne bušim više, ovo je bilo toliko blago, ja ne znam zašto sam ja ovako dobar čovek - rekla je Jelena.

- Neću da te bušim, ali ovo je tvoje najgore izdanje otkad se takmičiš, ovo ti je realno stanje, sreća da si uspeo da odeš do baraža, srećno - rekla je Zorica.

- Bilo mi je iznenađujuće loše, druga mi je okej, ali nije okej, treći je krug, mislim da mora da bude spremnije, zvučalo mi je nespremno - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.