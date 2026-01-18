Jedva dobio jedan glas! Voislav Mutić potpuno PODBACIO, Viki mu jedina pružila RUKU SPASA!

Nisu bili blagonakloni prema njemu.

Voislav Mutić bio je sledeći kandidat ove večeri, a on je otpevao Džejevu pesmu "Noćas mi se ne spava", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Zatim je potpuno promenio ritam i izveo Adilovu numeru "Najbolji grad na svetu". On je dobio samo jedno "Da" od Viki Miljković.

- Trebalo je da dobije još neki glas, pa nije ovo za jedan glas, nemojte zezati. Ne kažem da je za sva četiri, ali nije ni za jedan. Despiću, trebalo je da daš glas dečku - rekla je Viki.

- Prva pesma je potpuni fijasko od bezbojnosti... Slušaj ti tamo, šta bi rekao tvoj tetak Bane, harmonikaš, iz Kanade, zvao me čovek - rekao je Bosanac.

- A Bane, iz Šapca, kad svira on harmoniku - bio je šokiran Despić.

- Prva pesma fijasko, toliko neinventivno otpevana, tekst ti ništa nije značio, onda neka pop varijanta, druga pesma, početak pesme nema veze sa životom, falš, samo da si se dočepao onog gore, to ništa nije. Ovo je tvoj najlošiji nastup do sad. Talentovan si, ali si fušeraj u vežbanju. Tebi je svega falilo, do života ti nije bilo, tako si mi delovao - rekao je Bosanac.

- Sve što ti je rekao Dragan, ja se slažem. Ti si imao peh što si izašao posle prethodnog kandidata koji nas je rasturio i onda kad si ti izašao, to je bilo ništa, srećno - rekla je Zorica.

- Ti si po mom mišljenju bio za dva, a možda i za tri da, drugi je krug. Prema nekim kandidatima smo bili blagonakloni, a kod tebe su baš zategli, nije savršeno, ali nije bilo ni za jedan glas - dodala je Viki.

- Mora to mnogo uverljivije, nema to veze sa prošlim kandidatom, nego kako nas ti ubediš da ti verujemo, treba ti više motivacije, želje za tim, nekih manipulativnih sposobnosti. Sve što si radio bilo je lepo, kulturno, nežno - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.