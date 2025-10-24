AKTUELNO

ŠOK! Luka otkrio Miladinu i Viktoru da misli da je hiljadu stepenika iznad Janjuša i Asmina, Gagić mu dao savet zlata vredan (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreni prema njemu!

Luka Vujović seo je u radio sa Viktorom Gagićem i Miladinom Srdanovim, te je tako započeo razgovor o Aneli Ahmić i nejnom ponašanju.

- Ti meni govoriš da je voliš, da je sve super i da se niste razdvojili, sada kada je ušla, totalno drugačiju sliku imam. Trebala je da ostavi, da te poljubi - rekao je Miladin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli da ona meni zamera što nisam konstatovao Asmina, a da sam odgovorio, ona bi rekla da je meni samo to bitno. Ja sebe smatram u odnosu mom prema Aneli hiljadu stepenika iznad i Janjuša i Asmina - rekao je Luka.

- Ja ovo što sada vidim jeste da ona nema poštovanja prema tebi, ne poštuje te - rekao je Viktor.

- Ja sam lepo rekao, ako ne mogu da joj pomognem, neću da joj otežavam - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije bitno što te drugi ponižavaju, ne treba ti sam sebe da poniziš svojim postupcima, boli mene ku*ac šta drugi misle - rekao je Viktor.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

