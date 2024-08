Palma dao savet zlata vredan: Morate stalno da trenirate

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma imao je ovo jutro važnu poruku za sve, i savet zlata vredan. "Ako hoćete da budete maneken kao ja, morate stalno da trenirate", poručio je Marković.

Naime, on se tokom šetnje snimio svojim telefonom a onda ga je neko od prolaznika zaustavio.

"Ništa, evo snimam poruku ovima što spavaju " odgovorio je Marković.

"Evo danas je nedelja 10.15 sati. Trening, kao i svakog dana ujutru - 6 kilometara uz blagi šado boks, ja to ne mogu da demonstriram jer mi je u jednoj ruci telefon, ali poruka za moje drugare i one mlađe od mene što još spavaju - ustanite bre nedelja je, ne radi sem ali morate da ustanete ne smete da izgubite naviku", poručio je on nakon treninga.