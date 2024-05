PALMA : PODNECU ZAHTEV DA SRBIJA VISE NE UČESTVUJE NA EVROVIZIJI

"Evrovizija je postao festival homseksualizma i sektaštva i ja ću podneti zahtev da Srbija više ne učestvuje na Evroviziji, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

On je naveo da Evrovizija promoviše homoseksualizam i sekte i da to veoma loše utiče na našu decu i omladinu, a to se posebno videlo prilikom proglašenja ovogodišnjeg pobednika Evrovizije.

- A koliko kosta taj odlazak na promociju homoseksualaca i sekti. Ja se nadam da ce moj predlog biti usvojen da Srbija više ne učestvuje u nečemu što je protivno našoj tradiciji i našoj veri" - rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Markovic Palma.

