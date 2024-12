Ne plačeš zbog, već na alkoholu: Ena pružila podršku Terzi, smatra da mu je prijatelj kom može da veruje (VIDEO)

Iskrena prema njemu!

Ena Čolić osamila se sa Borom Terzićem, te mu je prenela razgovor sa trudnom Milicom Veličković.

- Ograničen si. Ja sam joj rekla da njeno ponašanje nije normalno, zato što ima gard žešći. Ja sam rekla da ne plačeš zbog alkohola, nego plačeš na alkoholu. Ja sam rekla da te razumem. Ja od kada sam ovde ušla, ona je drugarica moje najbolje drugarice, ona i ja smo se čule. Kapiram situaciju. Rekla sam joj: "Nije mu lako, sje*ao se". To ti je od ljubavi do mržnje, nigde veze. Je l' realno, šta želi ona od tebe, to je vanserisjko pokajanje - rekla je Ena.

- Hoću da ti kažem, ja u svima vidim, a ne vidim svoje greške. Iz najbolje namere si mi rekla, a nisi mogla sve - rekao je Terza.

- Ovo je večeras rijaliti, 30 ljudi stoji sa strane Milice, a sa tvoje, Peja i ja. Nije da li smo na tvojoj strani, nego nije fer! Ja sam ti prijatelj, veruj mi, eto. Mislim ne moraš da mi veruješ, ali osećam da sam ti prijatelj - rekla je Ena.

- A šta kaže ona na sve ovo - pitao je Terza.

- A glumi, hoće da ti bude žao. Znam da ti je žao - rekla je Ena.

- Samo da je ona ranije ušla. Ja sam sebi život napravio pakao - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić