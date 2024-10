Flertujem sa kim god da pričam: Ena obelodanila svoje zavodničke sposobnosti, pa šokirala priznanjem o Peji! (VIDEO)

Ovo su njena iskrena osećanja prema njemu!

Ena Čolić priznala je da uživa da flertuje u svakom razgovoru, što je smetalo Mateji Matijeviću dok su bili u vezi.

- Ja flertujem sa svima na svetu, i na trafici. Mateji je to smetalo. Ja ne flertujem ni sa kim da se muvam. Ja flertujem sa kim god da pričam, takva sam. Meni potvrda ne treba, ne bih se igrala. Kad mi neko kaže da ne mogu da imam druga, ne bih ja mahnula repom ako nešto ne želim. Ja svaki dan treniram sa Najom, otkako sam došla. Najo meni ne bi smeo da muva nikad - govorila je Ena.

- Posle će da ti bude kuku lele, dela idu uročno posledično - rekla je Aleksandra.

- Ne pada mi na pamet da ne pričam sa ljudima. Meni se mnogo svideo taj dečko (Peja) i Mateja to zna jer me poznaje. Ne zanima me niko drugi, ali on mi se stvarno svideo - nastavila je Čolićeva.

- Od svih žena Enu čitam najbolje jer smo slične, pa meni ne može da vrda - dodala je Aleksandra Nikolić.

Autor: A. Nikolić