Inače si šumski patuljak, ali večeras si bio top! Aldin Huremović napokon OTOPIO Jelenino SRCE, ali Kemiš mu POKVARIO SREĆU! (VIDEO)

Moraće da pokuša još jednom u baražu.
Sledeći takmičar ove večeri bio je Aldin Huremović, koji se ovoga puta odlučio za pesmu Halida Bešlića "Neću, neću dijamante", a njegova mentorka je Viki Miljković.
Nakon ovoga, Aldin je izveo i pesmu Džeja Ramadanovskog "Ova mačka do mene", a onda su usledili glasovi žirija - on je dobio tri pozitivna glasa, dok je Kemiš glasao negativno.
- I prvu i drugu pesmu je van tempa, žuri toliko da je dovoljno tri glasa - rekao je Kemiš.
- Meni bilo super, večeras si bio dobar, imao si dobru energiju - rekla je Jelena.
- Kako večeras, ti to pamtiš - pitao je Kemiš.
- Da, uglavnom ga bušim, govorim da je šumski patulja, da je patuljak iz noćne more, patuljak koji loše peva u šumi, večeras se razigrao, nasmejao, top odabir pesama, dobro si se čak i obukao, meni je bilo top - rekla je Jelena.
- Prva pesma je bila dobra, u pravu je Kemiš, međutim intonativno siguran, stabilan i imao sam utisak da si tako hteo, a ja uvek cenim nameru, pa i grešku kad napravi, a druga pesma, je l' iko osim tebe Viki i pokojnog Džeja čuo tu pesmu - pitao je Bosanac.
- Ovo je hit na društvenim mrežama, nisi u toku - rekla je Viki.
- Ja to ne bih cenio i ne bih komentarisao, druga pesma može i tako ali mi se ne sviđa - rekao je Bosanac.
- Prva pesma mi je solidno otpevana, nije baš pun gas, druga pesma, j*biga, mislim da nije takmičarska, ide to ra, ra, ra, dobra je kad čuješ odran od alkohola i jedeš pečenje onda šuri, ali baš za takmičenje, nasilničko s*anje, to je kad se ošuriš od alkohola, pa kad jedeš slano, mislim da je pošteno ova tri glasa i produkcija da da sud - rekao je Desingerica.
Produkcija je odlučila da on ipak ide u baraž.
Autor: R.L.