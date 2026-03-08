Iskoristio si kredit, ovo je bilo za DVA DA! Gojko Anačković doživeo fijasko!

Probaće još jednom u baražu.

Naredni kandidat ove noći bio je Gojko Anačković koji se predstavio pesmom Uroša Živkovića "Živote ženo bez morala", a njegov mentor je Bosanac.

Odmah zatim, Gojko je otpevao i pesmu Bože Nikolića "Ublaži nemir moj", a nakon nastupa usledili su glasovi - on je dobio tri pozitivna glasa, a samo je Jelena dala "ne".

- A moj Hamit je dobio jedan glas - rekla je Jelena.

- Nije za tri da, on je za dva da - rekla je Viki.

- Ja sam mu dao da, zbog odabira pesama, podsetio si me na pokojnog Božu Nikolića - rekao je Đani.

- Dobio je tri da, očigledno je da si prehlađen, ja sam bila na ivici, dopao mi se izbor pesama, bilo je tu dobrih momenata, ti si večeras iskoristio moj kredit, uzela sam u oblzir tvoja prethodna pojavljivanja bila su bolja - navela je Viki.

- Ti više nikad ne treba da pevaš Džejeve pesme, nemaš tu tehniku, tu toplinu, tu emociju, prva pesma je bila potpuni promašaj, nije za tebe, inače si od mene uvek dobijao glas, večeras je tvoje najgore pevanje, iskreno smatram da nisi zaslužio tri glasa - rekla je Jelena.

- Šta bih ti rekao, meni si ti simpatičan, sviđa mi se vokal i boja glasa, ali iz kruga u krug ulazimo u nešto, prethodne krugove možeš da progledaš kroz prste, a sad moraš da držiš pažnju, dao sam da, preko veze. Videćemo šta će produkcija, mora jače. Vidim da si se trudio, ali falila je tačka da ti se veruje - rekao je Desingerica.

- Žali bože one probe, šta se desilo Gojko sa tobom, je l' si se oženio, je l' si se verovao, kolege su stvarno u pravu - rekao je Bosanac.

