Da čujem takvo pevanje, promenila bih radio stanicu! Karleuša ponovo surova prema Mariji Kojčinović, Viki joj dala VETAR U LEĐA!

Imaće još jednu šansu u baražu.

Naredna takmičarka večeras bila je Marija Kojčinović, koja je ovoga puta otpevala pesmu "Crni ples" grupe "Oktobar 1864", a njen mentor je Desingerica.

Nakon ovoga, Marija je promenila i stil i ritam, pa se predstavila pesmom Silvane Armenulić "Ciganine sviraj, sviraj", a nakon nastupa žiri je rekao svoje - Đani i Viki dali su joj "Da", dok su Bosanac i Karleuša glasali negativno.

- Prva pesma je bila ravna kao Vojvodina, ta pesma je snimana odavno, znam ko to peva, ko svira, ovo veze nema sa džezom, ispalo je da se vučeš, ravno, lagano. Ne radi se o tihom, ali akcentovanje je bilo jako loše uz ritam koji je postavljen, ti moraš da se igraš ritmički, a ne da se dereš. Druga pesma nedovršena. Što si uzeo ovu matricu? Zato je dobila ne i moje pravo sam iskoristio. Druga pesma, gde je još jedan refren, nije završena pesma, cura je ostala da visi na jednoj nozi. Bilo je posno, falilo je ukrasa, trilera, dobar si zabavnjak, ovo drugo je slabo - rekao je Bosanac.

- Počeću od dobrih stvari, jako dobro ponašanje, jako dobar stajling, scenski pokret, radila si na tome i vidim da si čak i smršala, imaš to scensko ponašanje jako dobro, to je ono dobro. E sad loše, prva pesma, neubedljiva, mlaka, dosadna, odvratna, promenila bih radio stanicu da čujem takvo pevanje. Druga pesma, ne da ne treba da pevaš takvu vrstu muzike, ti ne znaš da pevaš tu vrstu muzike, pevala si rogobatno trilere, nezgrapno pevanje te vrste muzike, ti si zabavnjak, večeras je bilo tvoje najgore veče do sada. Ti si večeras bila možda čak i za ispadanje - rekla je Jelena.

- Po meni si večeras bila korektna, solidna za da, najiskrenije, meni si solidna i podrška od mene - rekao je Đani.

- Drago mi je da si se vratila i da ti je pružena druga šansa, tvoj nastup i ovo glasanje je realno, mislim da si bila sa nedostatkom samopouzdanja. Bila si na pedeset posto u svemu. Druga pesma je pogrešna, nisi ti narodnjak. Bilo je dobrih momenata, ali nije bilo savršeno - rekla je Viki.

Potom su kandidatkinja i Viki zajedno zapevale Silvaninu pesmu akapela.

