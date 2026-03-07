AKTUELNO

Adil Kurtić jedva dobacio do baraža! Đani mu jedini dao VETAR U LEĐA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Imaće još jednu šansu!

Sledeći kandidat ove noći bio je Adil Kurtić, koji se predstavio pesmom Dina Merlina "Deset mlađa", a njegov mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Zatim je on izveo i pesmu Tošeta Proeskog "Srećo ne krivi me", te je za svoj nastup ocenjen na sledeći način - tri "ne", dok je samo Đani dao pozitivan glas.

- Vidi se da si imao tremu familijo, ali imaš podršku od mene - rekao je Đani.

- Nije trema, ali sam bolestan - rekao je kandidat.

- Šta će ti ovaj program, sve kontra, i pokreti. Pređi na narodnjake, pevaj Bosni i proći ćeš - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da sam znala da si ovoliko bolestan da ne možeš ni da govoriš, drugačije bih možda glasala, ali nisi za pesme Dina Merlina, mora da imaš drugačiju boju, stoji ovo da treba da pevaš narodnjake i baš mi je drago što je Đani dao da da imaš šansu. Ali imaš lepu energiju, žao mi je mnogo, ali veliko da imaš od Đanija, jer kome Đani da glas taj je parti - rekla je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vama samo Darko Lazić fali večeras - navela je Bojana.

- Da nas vozi kući - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

