Jadna je ona kad si joj ti autoritet! Sanja Kostić potpuno podbacila, žiri za sve okrivio njenog mentora Desingericu! (VIDEO)

Imaće još jednu šansu u baražu.

Sanja Kostić naredna je kandidatkinja ove večeri u emisiji "Pinkove zvezde", a ona se prestavila pesmom Cece Ražnatović "Trula višnja", njen mentor je Desingerica.

Nakon ovoga ona je otpevala još jednu Cecinu pesmu "Šta je to u tvojim venama", a za Sanju su večeras negativno glasali Karleuša, Bosanac i Kemiš, dok joj je Viki dala pozitivan glas.

- Vidi ovu Violetu, mora ona da bude... Nemoj ti nas da zaj*bavaš, znaš kad bi dobila glas... Nego zbog Despića - rekla je Jelena ljuto što je Viki dala "Da".

- Sanja, šta se desilo, ko te je nagovorio da pevaš ove pesme, tebi ove pesme ne leže, ti si top pevačica, zašto ove pesme, ove dve ne, ne, ne, neću da te bušim, ali nisi zaslužila nijedan glas večeras - rekla je Jelena.

- Ja dolazim redovno na probe i čula sam devojku, prvu pesmu je otpevala fantastično, sad si se raspala ritmički. Danas si bila odlična u prvoj pesmi, drugu nisi dobro pevala ni na probi, druga se slažem da je pogrešna. Ali sad si se verovatrno uplašila, trema ili velika želja, pa si se potpuno raspala u svakom smislu. Ne znam šta se desilo - rekla je Viki.

- Uzmi časove pevanja, to je moj savet. Moje mišljenje, pesme su veoma teške, samo je jedan akord, to mora baš da bude dobar sluhista da ostane u intonaciji, ne znam zašto birate takve pesme. Morate da čujete harmoniju gde ste, a ovo su pesme gde moraš apsolutno da čuješ, i jedna i druga su toliki falš da je to bolno bilo - rekao je Kemiš.

- Otpevala je nikako, i jednu i drugu, prva pesma šta si ti pevala u tekstu to sam Bog ne zna, neka šljiva, trešnja, pala višnja, saplela se, znaš ti kako to moraš da doneseš, a druga pesma, toliko te trema uzela, to je strašno, nemoj da te grdim, to je sve kriv mentor - rekao je Bosanac.

- Hajde da brkatom zatvorimo usta, koliko smo radili mi - rekao je Despić.

- Jedno dobrih sat vremena smo birali pesmu - rekla je Sanja.

- Šta radiš, gde radiš, na aerodromu? Je l' vidiš kako ovo, idem radim... Imaš onog Kemišev što mesi pice, radi nešto drugo, ja pitam šta radi, da nije stjuardesa, znači ti si pevačica koja peva i živi od toga, bravo, loše si pevala - rekao je Bosanac.

- Ja sad kad zovem da bukiram, ja kažem: "Halo, pjevačice koja živiš od toga, je l' možeš da dođeš malo da otpevaš da živiš od toga" - rekao je Desingerica.

- Jadna je ona pevačica kad si joj ti autoritet - rekao je Bosanac.

