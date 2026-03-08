AKTUELNO

Ovo je tvoj kraj u ovom takmičenju! Petar Cvetković podelio žiri, Karleuša mu PREDVIĐA da neće biti zvezda!

U baražu će imati još jednu šansu.

Naredni kandidat ove noći bio je Petar Cvetković, koji je izveo pesmu Harisa Džinovića "Pariške kapije", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a večeras je to Đani.

Petar je potom otpevao i numeru "Šampanjac", koju u originalu izvodi Mile Kitić, a onda su usledili i glasovi. On je dobio dva da od Viki i Bosanca, dok su Desingerica i Jelena glasali negativno.

- Ne znam, za četvrti krug moralo je mnogo bolje, mnogo jače, nije mi se svidela interpretacija druge pesme, malo mi je to... Prvu bi mogao da progutam, ali obe mi nisu bile ceo spoj za četiri da, ovo je realno stanje - rekao je Desingerica.

- Prva pesma ti je legla, ali je bila preafektirana, napadna, a druga ti baš ti nije legla, malo krindž, to tvoje nasilno ponašanje, nasilna sreća, nasilno raspoloženje ne valja, treba naći meru. Ja imam drugi problem sa tobom, ti meni ne emituješ ništa za šta ću ja reći da ćeš ti ikad u ovom poslu biti više od radnog pevača. Mislim da je ovo tvoj kraj u ovom takmičenju i da ti nikad nećeš biti zvezda - rekla je Jelena.

- Ja sam se tih proračanstava naslušala koliko hoćeš. Mnoge stvari su nas razuverile u ovom poslu. Nije svako broj jedan, ali i oni lepo žive od tog posla. Ti si meni večeras bio korektno dobar, ne za direktan prolaz, ovo je realno, imao si dobar nastup, dobar odabir, okej si pevao - navela je Viki.

- Ja bih išao da spavam, ne bih ništa komentarisao - rekao je Bosanac.

