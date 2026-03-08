Imaš energiju kao da radiš iza šaltera u banci! Aleksa Marković podbacio, moraće u baražu da potraži svoju sreću!

Ima još jednu šansu.

Sledeći takmičar koji je izašao na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda" bio je Aleksa Marković, koji je ovoga puta otpevao pesmu Ljube Aličića "Ciganin sam al najlepši", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a večeras je na njenom mestu Đani.

Odmah potom, on je izveo i Đanijevu pesmu "Bolje mi je", a nakon nastupa usledili su glasovi - on je dobio tri "da", dok je od Desingerice dobio negativan glas.

- Ti si mlad i za tako tvoje mlade godine grlo ti zvuči umorno, ili si prehlađen ili si pevao negde. Svi su bolesni. Dobio si glas zbog tvoje simpatične energije, a naročito zbog mentora, ja tu pesmu obožavam, stvarno je dobra, hit je, volim je uživam u njoj. Inače si je pogrešno doneo. Više mi se dopala pevači Ljubina pesma, dosta si vukao u nazad, ali ti je ta bolje legla. A Đanijeva pesma, ne peva tako dikciju, niti fraze, on ne peva po Đaniju, trebalo je malo više da ga slušaš i da skineš original. Pogotovo mladi pevači - rekla je Viki.

- Ja sam dao ne jer je pošteno da produkcija ovde odluči. Ima kandidata koji su vrhunski pevali, gledali u mikrofon i dobili su realno stanje. Prva pesma mogu i da progledam jer takva je pesma. A druga pesma, Đanija, znaš ti kako on to radi, ja znam kako on sa publikom ima kontakt, to mora energično, k*rčevito, on radi sa ljubavlju, on to voli, i to je meni falilo, energetski je to preveliki zalogaj - rekao je Desingerica.

- Dala sam ti da jer je bolje nego prethodni krug, ove pesme ti više leže. Potpisujem da treba gasa, problem je u tvojim nežnim godinama, tek treba da se otkačiš u glavi, da osetiš život. Je l' ti mene slušaš? Dok je pričao Despić pričao gledao si levo desno - rekla je Jelena.

- Ma boli ga k*rac - dobacio je Despić.

- Meni se čini da nas uopšte ne slušaš i u fazonu "s*riter, s*rite sad ću ja da idem dalje". Poslušaj me, fali ti mangupluka, da budeš šmekerica, Đani to prodaje, da se pozabaviš te neke forice, zbog kojih će ti publika verovati. Imaš energiju kao da radiš za šalterom u banci i sad to radiš - rekla je Jelena.

- Ja mislim da je odlično otpevao, naročito drugu pesmu - rekao je Bosanac.

- Ja isto mislim da je otpevao bolje drugu pesmu - rekao je Đani.

Autor: R.L.