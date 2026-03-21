Ovo je energetska sahrana! Muhamed Beriša i ovu emisiju u gipsu, žiri nije mogao da mu progleda kroz prste, sreću će potražiti u baražu! (VIDEO)

Slomljena noga ga omela.

Muhamed Beriša drugi je kandidat večeras, koji se ovoga puta predstavio pesmom Muharema Serbezovskog "Cigani drumovi", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao pesmu Sinana Sakića "Ljubila me žena ta", a nakon nastupa usledili su glasovi - on je dobio tri "da" dok je samo Jelena glasala negativno.

- Muhamede, da te pitam, uvek me je interesovalo, ti si romske nacionalnosti, da li se romi vređaju kad ih neko nazove ciganima, jer se u prvoj pesmi sve vreme izgovara reč cigani, kako romski narod sebe naziva, romi ili cigani - pitala je Jelena.

- Pa kako ko, ja se ne stidim toga što sam ciganin - rekao je takmičar.

- Čovek koji je napravio ovu pesmu, Muharem, jedan od retkih intelektualaca u našem svetu, preveo je Kuran na bosanski jezik, i on je sam rekao da su romi cigani i da se toga ne treba stideti, to su njegove reči - rekao je Bosanac.

- Zato što postoje mnoge romske organizacije koje kažu da je reč ciganin uvredljiva, samo zbog toga sam to spomenula. Muhamede, nisi bio za sva četiri, bio si rezigniran, energetski potonuo, krajevi su bili u drugoj pesmi jako loši, puno falša, nisi bio uverljiv kao inače. Ti nosiš taj gips od početka takmičenja, šta se dešava - pitala je Jelena.

- Nije tačno, samo prošli krug i ovaj krug - rekla je Viki.

- Danas je šesta nedelja, još sedam dana - rekao je takmičar.

- Brate, rome, po meni si to lepo otpevao, korektno, od mene da - rekao je Đani.

- Meni dobro peva, sviđa mi se tvoj vokal i način pevanja, ono što je baš debeli minus, to što imaš gips to ti ne remeti tvoje ponašanje i odnos prema nama, u drugoj pesmi gledaš dole, nezainteresovan si, kao da je sahrana a ne takmičenje, gledaš u pod, gledaš sa strane, a treba da budeš posvećen nama i publici, realno je da bude tri, ti možeš i da sediš i da se veseliš i da energetski budeš super, tako da energija nula, stejdž nastup nula, pevački vokalno je dobro, a energetski sahrana - rekao je Desingerica.

- On je pevački sve odradio, a statičan je, ne može da se pomeri - rekla je Viki, a Jelena je kokodakala.

- Jao najveća kokoška mi reče, pa još ponela i perje da je očerupaju - rekla je Viki o Jeleni.

Produkcija je odlučila da Muhamed ipak ide u baraž.

