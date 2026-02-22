AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Sladunjavo, ali ne dovoljno ubedljivo! Anđela Gvozdenović podelila žiri, svoju sreću potražiće u baražu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ima novu priliku.

Anđela Gvozdenović sledeća je kandidatkinja ove večeri koja je otpevala pesmu Vesne Zmijanac "Ovo u grudima", a njena mentorka je Zorica Brunclik, a večeras umesto nje tu je Ognjen Amidžić.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga, Anđela je izvela i pesmu Indire Radić "Bio si mi drag", a nakon nastupa rezultat je bio jasan - Viki i Bosanac su dali pozitvan glas, dok su Desingerica i Jelena glasali negativno.

- Mislim da je druga pesma bila bar pola tona niža - rekao je Bosanac.

- Meni se svidelo kako si ušla u prvu pesmu, meni je ta pesma ludilo, ali onda si krenula te krajeve da kriminališeš, mislio sam da ćeš da ispraviš, ali krajevi su postajali sve gori. Druga pesma loša, nepripremljena, nije da nemaš vokal, samo se nisi pripremila - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bilo je amatersko pevanje, ovo su bile prevelike i preozbiljne pesme za tebe, pogotovo prva pesma, imaš veliki potencijal, ali je ovo za sada amatersko pevanje da nije za veliko takmičenje, ali da ćeš sazreti, vrlo verovatno da da - rekla je Jelena.

- Vrlo lepo, prva pesma je bila jako fina, naročito prvi deo, odlično si to otpevala. Druga pesma je bila pola tona niža i to te je spustilo, ali ja sam glasao - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se mene tiče, bilo je to lepo sladunjavo, ali ne dovoljno ubedljivo, to je pola-pola, tvoje mlade godine i neiskustvo ti ne daju da se otvoriš, ali ćeš jednog dana biti dobra pevačica - rekla je Viki.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Moraš još puno da vežbaš ispred ogledala! Anđela Gvozdenović za dlaku izbegla direktno izbacivanje (VIDEO)

Domaći

TESNO U BARAŽU! Njih dvoje su se vratili sa ivice ispadanja!

Domaći

Mila Cicvarić pobrala komplimente na račun izgleda, ali GLASOVI IZOSTALI! Žiri nikako da se usaglasi! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Stajala si kao da su te naterali ovde! Žiri podeljen oko Jelene Jaćimović, ima novu šansu u baražu!

Pinkove Zvezde

GUŽVA U BARAŽU! Njih četvoro imaju novu šansu, vraćaju se u takmičenje!

Domaći

ESTRADNI RAT SE NE SMIRUJE! Šako se oglasio nakon što je pevač snimio njegovu pesmu i brutalno ponizio kolegu