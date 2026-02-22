Sladunjavo, ali ne dovoljno ubedljivo! Anđela Gvozdenović podelila žiri, svoju sreću potražiće u baražu (VIDEO)

Ima novu priliku.

Anđela Gvozdenović sledeća je kandidatkinja ove večeri koja je otpevala pesmu Vesne Zmijanac "Ovo u grudima", a njena mentorka je Zorica Brunclik, a večeras umesto nje tu je Ognjen Amidžić.

Nakon ovoga, Anđela je izvela i pesmu Indire Radić "Bio si mi drag", a nakon nastupa rezultat je bio jasan - Viki i Bosanac su dali pozitvan glas, dok su Desingerica i Jelena glasali negativno.

- Mislim da je druga pesma bila bar pola tona niža - rekao je Bosanac.

- Meni se svidelo kako si ušla u prvu pesmu, meni je ta pesma ludilo, ali onda si krenula te krajeve da kriminališeš, mislio sam da ćeš da ispraviš, ali krajevi su postajali sve gori. Druga pesma loša, nepripremljena, nije da nemaš vokal, samo se nisi pripremila - rekao je Desingerica.

- Bilo je amatersko pevanje, ovo su bile prevelike i preozbiljne pesme za tebe, pogotovo prva pesma, imaš veliki potencijal, ali je ovo za sada amatersko pevanje da nije za veliko takmičenje, ali da ćeš sazreti, vrlo verovatno da da - rekla je Jelena.

- Vrlo lepo, prva pesma je bila jako fina, naročito prvi deo, odlično si to otpevala. Druga pesma je bila pola tona niža i to te je spustilo, ali ja sam glasao - rekao je Bosanac.

- Što se mene tiče, bilo je to lepo sladunjavo, ali ne dovoljno ubedljivo, to je pola-pola, tvoje mlade godine i neiskustvo ti ne daju da se otvoriš, ali ćeš jednog dana biti dobra pevačica - rekla je Viki.

Autor: R.L.