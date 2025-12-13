AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Stajala si kao da su te naterali ovde! Žiri podeljen oko Jelene Jaćimović, ima novu šansu u baražu!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će iskoristiti ovu priliku?

Jelena Jaćimović pevala je pesmu Lepe Brene "Poželi sreću drugima". Njena mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoju drugu pesmu ona je izabrala numeru "Otkači" Mire Škorić. Ona je dobila polovičan rezultat, od Desingerice i Karleuše je dobila da, a od Bosanca i Zorice ne.

- Nije realno dva da, s obzirom da je u drugoj pesmi prvi refren promašila intonaciju, ja sam se poveo Vikinom predlogu da ko ispadne iz intonacije može da ide kući. Ispasti iz intonacije to je greška celog tonaliteta, možda je trebalo malo više. A ovi koji nisu čuli, neka im služi na čast - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam bila uverena posle prve pesme da ćeš drugu da pokidaš, ovo nije realno stanje, koncentriši se u baražu i razmisli u čemu je problem. Bila si kao da su te naterali ovde, ne znam što tako - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pažljivo sam te slušala i gledala, biću jako realno, gledam kakav si potencijal i materijal, ja vidim kako se ponašaš, vidim sve tvoje mane i greške, ali vidim da si potencijal, od tebe može da se napravi pevačica. Ali sa tobom se nije radilo kako treba, stajling nije dobar, ali sve ukupno ti si dobar materijal. Pazila sam da se ne ogrešim ni na koji način - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

