ŠTA SI DOBACIVAO SOFIJI? Mina gori od ljubomore, Terza njoj PREBACIO ANĐELA! (VIDEO)

Da li će prebroditi ovo?

Mina Vrbaški i Bora Terzić Terza pokušali su da reše svoje probleme u radiju danas.

- Ja se ohladim kad lupaš, treskaš. Ti nećeš ništa da menjaš - rekla je Mina.

- Tvoja hladnoća, tvoje ophođenje, nema zagrljala, ni da se poljubimo, da me poželiš, više gledaš da budeš sa Anitom - naveo je Terza.

- Bude sve, ali posle utorka nema, jer ja ne mogu da se foliram. U meni nije problem, u tvom utorku - rekla je Vrbaški.

- Ne može meni da uskraćuješ tamo gde sam najsrećniji. Mi smo očigledno dva različita sveta -

- Šta si juče dobacivao Sofiji, kaži mi, što mi nisi rekao - pitala je Mina.

- Nije ni meni odgovaralo da se maziš sa Anđelom - naveo je Terza.

- Ti si se sa Teodorom muvao prošle sezone, normalno da mi smeta - istakla je Mina.

Autor: R.L.