AKTUELNO

Zadruga

ŠTA SI DOBACIVAO SOFIJI? Mina gori od ljubomore, Terza njoj PREBACIO ANĐELA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će prebroditi ovo?

Mina Vrbaški i Bora Terzić Terza pokušali su da reše svoje probleme u radiju danas.

- Ja se ohladim kad lupaš, treskaš. Ti nećeš ništa da menjaš - rekla je Mina.

- Tvoja hladnoća, tvoje ophođenje, nema zagrljala, ni da se poljubimo, da me poželiš, više gledaš da budeš sa Anitom - naveo je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bude sve, ali posle utorka nema, jer ja ne mogu da se foliram. U meni nije problem, u tvom utorku - rekla je Vrbaški.

- Ne može meni da uskraćuješ tamo gde sam najsrećniji. Mi smo očigledno dva različita sveta -

- Šta si juče dobacivao Sofiji, kaži mi, što mi nisi rekao - pitala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije ni meni odgovaralo da se maziš sa Anđelom - naveo je Terza.

- Ti si se sa Teodorom muvao prošle sezone, normalno da mi smeta - istakla je Mina.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Luka poslao Milana da sve sazna?! Stojičković sreo Aneli, evo šta je upitao (VIDEO)

Domaći

SVE JE SPREMNO ZA GALA SLAVLJE! Jovana Jeremić večeras proslavlja 35. rođendan! Voditeljka nije štedela na dekoraciji, sve pršti od luksuza: Cveće i s

Zadruga

JEDVA ČEKAM DA VIDIŠ I DA ZAGRLIŠ NORU! Aneli i Asmin seli kao ljudi i popričali, pa zakopali ratne sekire! (VIDEO)

Zadruga

DA LI DA IH BATALIM OBE? Asmin razmišlja šta će sa Anitom i Majom, Terza ga posavetovao! (VIDEO)

Zadruga

Hteo je da sazna šta je izašlo napolju: Đedović i Anđela skopili kockice, pa opleli po Gastozu zbog odabira Matore za omiljenu! (VIDEO)

Zadruga

NI OVO NIJE MOGLO BEZ PROBLEMA! Učesnici se posvađali tokom izazova, tvrde da su ONI PODVALILI ČAŠE! (VIDEO)