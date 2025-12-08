ISKIDALA SAM SE ŽIVA: Sara plače kao kiša, Aneli pokušala da je uteši! (VIDEO)

Da li će je poslušati?

Sara Stojanović navela je Ivana Marinkovića za jednog od najsujetnijih učesnika, zbog čega joj je njen dečko Sale Luks zamerio. Ona je plakala kao kiša zbog toga, a Aneli Ahmić je pokušala da je uteši.

- Ja sam pogrešila što sam navela Ivana Marinkovića, rekla sam da je jazavac, ne znam šta mi je trebalo da ga navodim, iskidala sam se živa - rekla je Sara.

- Šta plačaš toliko? Napuši ga, šta ti je, moraš naučiti - navela je Aneli.

Autor: R.L.