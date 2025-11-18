AKTUELNO

Zadruga

ON MU JEDINI PRUŽIO UTEHU! Alibaba posavetovao Bebicu da se izvini Teodorinoj mami, dao mu detaljne instrukcije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će ga poslušati?

Nakon što je raskinuo sa Teodorom Delić, Nenad Macanović Bebica je utehu pronašao u razgovoru sa Asminom Durdžićem.

Foto: TV Pink Printscreen

Asmin ga je savetovao da se jasno i glasno izvini Teodorinoj mami.

- Moraš da kažeš da si razmislio i kažeš: "Vaša ćerka je u pravu, nisam razmišljao da sam vas povredio, osećam iskrenu potrebu i od srca da ste vi zaslužili jedno iskreno izvinjenje" - pričao je Asmin, a Bebica je potvrđivao.

Foto: TV Pink Printscreen

Alibaba mu je dao savete i kako da što pre vrati Delićevu, a nakon savetovanja otišli su da spavaju.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Očitao mu lekciju: Alibaba posavetovao Terzu da digne ruke od Mine i nađe novu devojku! (VIDEO)

Farma

LAKIĆ U ULOZI LJUBAVNOG TERAPEUTA! Boža Džons mu se požalio na probleme koje ima sa Elenom, on mu dao SAVETE zlata vredne! (VIDEO)

Zadruga

DA LI DA IH BATALIM OBE? Asmin razmišlja šta će sa Anitom i Majom, Terza ga posavetovao! (VIDEO)

Farma

'RANJAVA TI SRCE' Boža podelio sa Kristijanom ljubavne PROBLEME, on mu dao očinski savet! (VIDEO)

Zadruga

Mani ga se, nađi novog: Janjuš posavetovao Boginju da digne ruke od Filipa! (VIDEO)

Zadruga

Moraš da pripraziš na... Marko Stefanović dao Eni zlatne savete kako da popravi odnos sa Pejom! (VIDEO)