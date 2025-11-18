ON MU JEDINI PRUŽIO UTEHU! Alibaba posavetovao Bebicu da se izvini Teodorinoj mami, dao mu detaljne instrukcije! (VIDEO)

Da li će ga poslušati?

Nakon što je raskinuo sa Teodorom Delić, Nenad Macanović Bebica je utehu pronašao u razgovoru sa Asminom Durdžićem.

Asmin ga je savetovao da se jasno i glasno izvini Teodorinoj mami.

- Moraš da kažeš da si razmislio i kažeš: "Vaša ćerka je u pravu, nisam razmišljao da sam vas povredio, osećam iskrenu potrebu i od srca da ste vi zaslužili jedno iskreno izvinjenje" - pričao je Asmin, a Bebica je potvrđivao.

Alibaba mu je dao savete i kako da što pre vrati Delićevu, a nakon savetovanja otišli su da spavaju.

Autor: R.L.