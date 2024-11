Moraš da pripraziš na... Marko Stefanović dao Eni zlatne savete kako da popravi odnos sa Pejom! (VIDEO)

Da li će ga poslušati?

Ena Čolić pitala je Marka Stefanovića da joj kaže šta misli o odnosu nje i Jovana Pejića Peje.

- Iskreno da ti kažem nemate neke velike svađe. Moraš malo da pripraziš kako se izražavaš - rekao je Marko.

- Ja? Ja sam mnogo manje grešila u izražavanju - dodala je Ena.

- Videću kroz neko vreme - rekao je Stefanović.

- Mi ne pričamo. Znam ja šta sam birala, kako da ga kudim kad znam da je dobar? Dokle god smatram da je on moj ja ću pričati sve najlepše. Mene oni ubeđuju da on ne može sa mnom da je previše krenuo da se vezuje i zaljubljuje, a ja u to ne verujem. Ja mislim da mu se ne sviđam dovoljno. Skapirao je da će biti povređen - pričala je Ena Čolić.

- Pre pet minuta si rekla da bi mu uradila još gore nego što je Mima uradila. On da legne obučen samo da bi izazvao tvoju reakciju, ti si rekla da bi još gore uradila - nastavio je Marko.

- Rekla sam da bih čekala osam meseci, ovde mu spremala da jede, a onda mu napolju odsekla onu stvar - rekla je Ena.

- Zato sam ti rekao da moraš da pripaziš na izražavanje, jer on to ne bi pomislio nego da bi otišla kod drugog u krevet - dodao je Marko.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić