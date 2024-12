Nemoj da čekaš da se porodi, tek će to da te boli: Mrvica savetuje Terzu da moli Milicu na sve načine! (VIDEO)

Da li će poslušati njen savet?

Dok ostali ukućani vreme provodi u zabavi Borislava Terzića Terzu muče njegove muke. On se u dvorištu osamio sa Jelenom Nedeljković Mrvicom koja ga je savetovala da ipak pokuša da spusti lopotu i na sve načine zamoli Milicu Veličković da priča sa njim.

- Ne može da nema šanse - rekla mu je Mrvica.

- Ma ona se drži toga - rekao je Terza.

- Normalo da drži, pa tri meseca joj se dešavalo šta joj se dešavalo - rekla mu je Mrvica.

- Znam, ali šta da radim? - rekao joj je Terza.

- Šta ti misliš da ćeš to da rešiš za pet dana, možda ti to nećeš rešiti ni za šest meseci. Imate dete čoveče, ne možeš da kažeš da ne možeš da rešiš, utuvi sebi u glavu da moraš to da rešiš. Ne zanima te Sofija, ni Stanić. I sam si rekao da voliš Milicu, rešavaj dok je ona tu, jer posle da li ćeš moći da je nađeš. Sve može da se reši veruj mi - rekla mu je Mrvica, pa nastavila:

- Nemoj da čekaš da se ona porodi, jer će tek tad da te boli.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K