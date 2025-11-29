AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Mora puno da se radi na GASIRANJU: Desingerica dao savet ZLATA VREDAN Džanu Imamoviću!

Da li će ga poslušati?

Dvadesetogodišnji Džan Imamović bio je naredni takmičar koji se predstavio sa pesmom "Dva smo sveta različita", Tome Zdravkovića.

Posle prve pesme dobio je "Da" od Karleuše, a druga numera bila je "Čudna žena beše Vera" koju u originalu izvodi Aca Lukas.

Nakon druge pesme dobio je još dva glasa, od Desingerice i Zorice Brunclik.

- Vrlo interesantno ime, mislim da će te svi odmah zapamtiti, po imenu si već predodređen, čuje se da si amater, ali talentovan si, ima posla oko tebe - rekla je Viki.

- Dobar je izbor ovde napravljen, Jelena je ako hoćeš da izgledaš, da te napravi dopadljivim, ako hoćeš da vežbaš dok se ne onesvestiš to je Zorica, a ako hoćeš da pobudališ to ti je Desingerica - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je bitan izbor pesama, ne treba da smaramo ljude koji nas gledaju. Šta vi u Bosni jedete, pijete, vi svi dobro pevate prirodno, savršena intonacija, pa čak i intonacija. Nama smarači ne trebaju, već nasmejani ljudi koji će da podignu publiku na noge - rekla je Karleuša.

- Sa mnom nećeš biti zgodan i doteran jer si od majke rođen takav, a sigurno mogu da doprinesem tvom pevanju. Tvoj glas je baš za generaciju kojoj pripadaš - rekla je Zorica.

- Meni je bilo čudnovato, ja sam ti dao više za taj trud i želju, nego što je to neki gas, ali ako se dobro izgasiraš može tu da bude nešto. Mora puno da se radi na tom gasiranju - rekao je Desingerica.

Džan je izabrao Zoricu kao svoju mentorku.

Autor: R.L.

