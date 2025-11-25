AKTUELNO

Zadruga

NE ŽELI DA MU PRAVI PROBLEME! Aneli prišla Alibabi, pa mu šapnula da se ne meša! (VIDEO)

Da li će ga poslušati?

Igra istine se nastavila, a sledeći je pitao Lepi Mića.

- Tri najveće muške i tri najveće ženske ljige u Eliti od ulaska do sada, a ko je najbolji čovek - pitao je Lepi Mića Zoricu Marković.

- Najbolji čovek je Milan, najbolja od žena je mala Babejićka - počela je Zorica.

Tokom Zoričinog izlaganja Aneli je prišla Asminu.

- Nemoj da se svađaš sa Terzom zbog nas dvoje, samo sebi praviš problem. Šta se imaš zalagati za mene i za Luku - rekla je Aneli.

