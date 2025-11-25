NE ŽELI DA MU PRAVI PROBLEME! Aneli prišla Alibabi, pa mu šapnula da se ne meša! (VIDEO)

Da li će ga poslušati?
Igra istine se nastavila, a sledeći je pitao Lepi Mića.
- Tri najveće muške i tri najveće ženske ljige u Eliti od ulaska do sada, a ko je najbolji čovek - pitao je Lepi Mića Zoricu Marković.
- Najbolji čovek je Milan, najbolja od žena je mala Babejićka - počela je Zorica.
Tokom Zoričinog izlaganja Aneli je prišla Asminu.
- Nemoj da se svađaš sa Terzom zbog nas dvoje, samo sebi praviš problem. Šta se imaš zalagati za mene i za Luku - rekla je Aneli.
Autor: R.L.