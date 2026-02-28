Zagreb nije imao bolju CAJKU! Mirela Šolaja ipak nije ispunila očekivanja, žiri je poslao na popravni!

Sreću će potražiti u baražu.

Mirela Šolaja bila je sledeća kandidatkinja koja se predstavila večeras, i to sa pesmom Marine Živković "Bolujem u sebi", a njen mentor je Bosanac.

Nakon ovoga, Mirela je izvela i numeru Slavice Ćukteraš "Računaj na mene", a nakon nastupa žiri je bio jasan - Rada i Desingerica su dali "Ne", dok su Karleuša i Viki glasale pozitivan glas.

- Pa bilo je malo nespremljeno, što nije čudno za tvog mentora, koliko ste radili - pitao je Despić.

- Jako puno, ne kasni na probe, posvećen, odgovoran, na probi jedno pet, šest puta, a ja kući jedno 200 puta, snimila, poslala, u komunikaciji smo bili - rekla je Mirela.

- Mislim da je ovo okej realno za trenutno stanje, a treći krug je daleko, treba da budeš ponosna, mislim da možeš mnogo više, samo da se bolje spremiš - rekao je Desingerica.

- Da je bila samo prva pesma, ruka mi je krenula na da, ali u drugoj pesmi, svi smo se zagledali, da budemo realni, ja te ne znam od ranije, mislim da si drugu pesmu promašila. Meni se čini da tebi nije legla pesma, mi smo to ovako ocenili. Da zaslužuješ da se baviš pevanje, zaslužuješ - rekla je Rada.

- Dosta je rečeno, glasovi govore, bilo je polovično dobro, prva pesma jako dobra, to je bio hit, ti si donela baš kako treba, a druga pesma, nije mi se dopalo, u strofi si bila nerazumljiva - rekla je Viki.

- Ja sam ti dala glas zbog prve pesme koja je bila top, druga pesma nije morala da se desi. Ovako da pevaš narodnjake a dolaziš iz Zagreba, Zagreb nije imao bolju cajku, treba da šuriš po njihovim klubovima.

Autor: R.L.