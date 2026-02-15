Nadam se da se ne ljutiš... Zorica srušila snove Serafini, ona otišla u baraž, Jelena nije uspela da je iščupa!

U baražu će biti gusto.

Sledeća kandidatkinja ove večeri bila je Serafina Gorbašlieva, koja je otpevala pesmu Jelene Tomašević "Ne dam na tebe", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za drugo predstavljanje je izabrala pesmu Maje Odžaklijevske "Budi dobar kao što sam ja", a za svoj nastup dobila je tri da od Desingerice, Bosanca i od Viki, dok je samo Zorica glasala negativno.

- Ja mislim da si bila više falš nego što si bila tačna, bilo je napeto, nesređeno, bilo je tvoje najlošije izvođenje, nadam se da se ne ljutiš na mene - rekla je Zorica.

- Tvoja boja glasa je fantastična, čista boja, čist vokal, vrlo lepo si se prezentovala, zato sam dao, zbog tvoje pevačke perspektive, ali prljavo, ono što u strofama treba da se peva flah, ti si pevala falš, nijednom i nije izgovoreno u reči "zavrištim" - rekao je Bosanac.

- Ja se sve slažem sa Zoricom, to je tačan opis tvog pevanja, mislila sam da će oni dati ne, ti nisi za četiri ne, čak je i ovo realno, da bude dva da, bilo je dobrih momenata, ali dosta falša, tvoj način interpretacije nije bio sa matricom kompaktno, kao da ste se razilazile i svađale - rekla je Viki.

- Složio bih se sa Viki - rekao je Desingerica.

- Nisam ni sumnjala, šta kaže staratelj - rekla je Jelena.

- Jelena, je l' ovo moguće? Bolje bi ti bilo nemoj sa mnom da se čačkaš, a još uvek te štedim, nosim dnevni uložak, kad skinem to, pakao - rekao je Desingerica.

- Mi smo svi ljudi bolesni od korone - rekla je Jelena.

