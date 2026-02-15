AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Nadam se da se ne ljutiš... Zorica srušila snove Serafini, ona otišla u baraž, Jelena nije uspela da je iščupa!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U baražu će biti gusto.

Sledeća kandidatkinja ove večeri bila je Serafina Gorbašlieva, koja je otpevala pesmu Jelene Tomašević "Ne dam na tebe", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Za drugo predstavljanje je izabrala pesmu Maje Odžaklijevske "Budi dobar kao što sam ja", a za svoj nastup dobila je tri da od Desingerice, Bosanca i od Viki, dok je samo Zorica glasala negativno.

- Ja mislim da si bila više falš nego što si bila tačna, bilo je napeto, nesređeno, bilo je tvoje najlošije izvođenje, nadam se da se ne ljutiš na mene - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tvoja boja glasa je fantastična, čista boja, čist vokal, vrlo lepo si se prezentovala, zato sam dao, zbog tvoje pevačke perspektive, ali prljavo, ono što u strofama treba da se peva flah, ti si pevala falš, nijednom i nije izgovoreno u reči "zavrištim" - rekao je Bosanac.

- Ja se sve slažem sa Zoricom, to je tačan opis tvog pevanja, mislila sam da će oni dati ne, ti nisi za četiri ne, čak je i ovo realno, da bude dva da, bilo je dobrih momenata, ali dosta falša, tvoj način interpretacije nije bio sa matricom kompaktno, kao da ste se razilazile i svađale - rekla je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Složio bih se sa Viki - rekao je Desingerica.

- Nisam ni sumnjala, šta kaže staratelj - rekla je Jelena.

- Jelena, je l' ovo moguće? Bolje bi ti bilo nemoj sa mnom da se čačkaš, a još uvek te štedim, nosim dnevni uložak, kad skinem to, pakao - rekao je Desingerica.

- Mi smo svi ljudi bolesni od korone - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

U BARAŽU ĆETE SE MAČEVATI! Ivan dobio šansu, Desingerica i Jelena otpočeli novu svađu! (VIDEO)

Domaći

Ona nema karmičku sreću! Takmičarka NA IVICI SUZA zbog baraža, Jelena svim silama pokušala da je iščupa!

Domaći

Zorica koristi svoje manipulativne moći! Brunclikova dala sve od sebe da Emilija Stanković prođe dalje, evo ko ju je sprečio!

Pinkove Zvezde

Viki prodala dve nekretnine dok je on nastupao! Ivan Barišić uspavao žiri, Jelena uhvatila Miljkovićku da čita s puškice!

Domaći

Mila Cicvarić pobrala komplimente na račun izgleda, ali GLASOVI IZOSTALI! Žiri nikako da se usaglasi! (VIDEO)

Domaći

Ana Jokić zapalila scenu VRELIM PLESOM, žiri ipak bio PRESTROG: Ako ne propevaš, lampa se gasi za sva vremena!