Donja usna mi se zalepila za zube! Valentina Savović nasmejala žiri do suza, Đani joj poručio: Ista si Doris Dragović! (VIDEO)

Treća takmičarka ove večeri koja se predstavila na velelepnoj sceni "Pinkovih zvezda" bila je Valentina Savović, koja je otpevala pesmu Elene Kitić "Fobije", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, ona je izvela i numeru "Petak" koju u originalu peva Doris Dragović, a žiri je glasao na sledeći način - ona je dobila da od Đanija, Viki i Desingerice, dok je Bosanac glasao negativno.

- Meni je sve bilo dobro, a artikulacija teksta potpuno nerazumljiva, tek sam u drugom refrenu druge pesme shvatio, do tog trenutka ništa nisam shvatio ni razumeo šta si pevala, ne moram da znam pesmu, da znam tekst, ali hoću da naučim da vidim o čemu pevaš, ništa nisam shvatio - rekao je Bosanac.

- Druga pesma te izvadila, prvu ni ja nisam razumeo, tiho si možda pevala, malo jasnije drugi put - rekao je Đani.

- Meni je donja usna bila zalepljena za zube sve vreme, nisam mogla da je odlepim, stvarno jeste, sigurno da me niste čuli - rekla je Valentina.

- Jako lepo i elegantno izgledaš večeras, hiljadu puta mi se to desilo, baš kad ne treba da mi se desi, kad se to desi saviješ jezik na pola i pokušaš da pregrizeš jezik, da se ugrizeš za jezik, pokušaj. Tačno je što je Bosanac rekao, to smo svi čuli, ja sam se dvoumila, meni što je smetalo, nije mi bio atraktivan repertoar, ali si se ti izborila sa tim, ali nastup, bio je samouveren, tako si to donela, apsolutno si zaslužila moj glas - rekao je Viki.

- Po meni si više bila za prolazak nego za ne, meni je bomba prva pesma - naveo je Desingerica.

- Ovo je najbolja pesma u karijeri ćerke Mileta Kitića - rekla je Viki.

- Odlično je bilo, imala si komunikaciju sa nama, obukla si se u skladu sa tim što izvodiš, meni je bilo sve kako treba - naveo je Desingerica.

- Ista Doris Dragović kad je bila mlada - rekao je Đani.

Produkcija je ipak odlučila da Valentina ide u baraž.

Autor: R.L.