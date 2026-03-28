Probahatila si se, znaš da te svi vole! Sofija Gajdobranski ponovo pobrala sve pohvale, Desingerica joj zamerio samo jedno! (VIDEO)

I ona ide direktno u šesti krug.

Sledeća takmičarka ove večeri bila je Sofija Gajdobranski, koja se predstavla pesmom Ilme Karahmet "Zaledi grijeh", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Ona je potom izvela i pesmu Marine Perazić "Poješću sve kolačiće", a žiri ni kod nje nije imao dileme - dobila je sva četiri glasa i prošla direktno u šesti krug.

- Odlična kao i uvek, mislim da su malo pretnodni nastupi bili bolji, sad se već opustila, sa većim m*dima, lakša si, ali ne smeš da se opustiš, samo u drugoj pesmi što je meni zasmetalo ne ide poješću sve kolačićeueu, to meni malo eto, ali mislim da ne smeš da se opuštaš, veoma si zanimljiva i publika te voli što je veoma bitno da te publika voli - rekao je Desingerica.

- U prvoj pesmi si bila fantastična, jako dobro, i dinamika i odnos, i emocija i intonativno fantatično. U drugoj pesmi mi je nedostajalo energije, žara, borbe, bila si nesnađena, u prvoj si se ispucala pa ne znaš šta ćeš sa sobom ili ti kraći tonovi tebi ne leže. O drugoj bi mogli da diskutujemo, neću da kvarim sreću devojačku, treba da ideš dalje, ti si jako dobar pevač, srećno - rekla je Viki.

- Probahatila si se, opustila se, zna da je svi vole - rekao je Desingerica.

- Vidite kako dva člana žirija pričaju samo o posledici, a šta je problem sad ću da objasnim, tonalitet, trebalo je biti ceo stepen viši, ti si bila dole i oni to čuju, to je divljačko slušanje, ali ne znaju razlog. Druga pesma ti je bila na štetu tvoje menorke koja je trebalo da ti nađe pravi tonalitet, da otpevaš sad ton više bila bi bomba, ali bravo isčupala si se u tom niskom tonu - rekao je Bosanac.

- Svi znate Eurosong kako ide, uvek je jedna pesma, početak pesme i sam završetak ili je neka modulacija, koda, eksplozija, ovde su dve pesme, druga pesma malo je niža, pala je atmosfera, dinamika, jačina njenog izraza, da je pevala drugu kao prvu bio bi bolji utisak, ali bez obzira vidi se da je pevačina i ispravićeš ti to dušo moja - rekao je Kemiš.

- Drago mi je što je Kemiš proradio, opustio se, i priča kao pravo stručno lice, ne peca se na sitne provokacije nego je ono što treba da bude veliki producent, umetnik i tako dalje. Sofija je moj ponos, moje čedo u ovom takmičenju, daću sve od sebe da pomognem da i posle ovog takmičenja ima uspeh u karijeri jer tek tad ide gas - rekla je Jelena.

