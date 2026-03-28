Ana Jokić ZAPALILA SCENU vrelim plesom! Kemiš joj nije dao glas, ali dobila vetar u leđa od produkcije! (VIDEO)

Ide direktno u sledeći krug takmičenja.

Sledeća kandidatkinja ove večeri bila je Ana Jokić, koja je ovoga puta otpevala pesmu Dina Merlina "Da je tuga snijeg", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Ana je izvela i pesmu Tee Tairović "Hajde". Za svoj nastup ona je dobila četiri da i samo jedan negativan glas od Kemiša.

- Prvu pesmu ništa nisam čuo, od klavira, od matrice ništa se nije čulo kako peva, a od Tee Tairović ova pesma za takmičenje petog kruga, mislim da nije za direktni prolaz, neka odluči produkcija da li je to zvezda ili nije - rekao je Kemiš.

- Meni je prva pesma bila baš dobra, baš si me oduševila, sviđaju mi se ti neki začini koje imaš u glasu, nisam ni znao da to možeš da uradiš, a druga pesma mi je bila malo tuki iskreno, nije pevačka, nemaš šta ni da pokažeš pevački, više je igrački da pokažeš, a i igrački si bila energičnija ranije. Mnogo si se opustila jer si u prvoj pesmi to dobro odradila i onda si se opustila u drugoj jer skinula si lagano sve to, bez punog gasa, kao poslovno, kao da treba da ti fakturišem na firmu i da ideš kući, ovo je realno za ovo stanje kako je bilo danas. Imala si boljih dana - rekao je Desingerica.

- Druga pesme ja bila prosto takva, to su pesme koje su sastavljene od sekvenci koje su za nepevače, ako tu ne uspeš da zamažeš nekim trilerom, to je ništa, čak si igrala ovako i tempo ti nije odgovarao tebi za igranje. Ali da zato što kompletno kad se pogleda drži mi pažnju, očekujem mnogo više od tebe, ovo da sad i to je to, ako budeš sa takvom bojažljivošću pevala, bezvoljno, bojažljivo, nerazumen tekst, kad šapćeš ti razumeš šta govoriš, razumljivost je problematična, ali dao sam ti dao. Sve u svemu za moj ukus je moglo proći još ovaj krug - rekao je Bosanac.

- Znala sam i da ti ne dam glas, i da te iskritikujem a ovog puta ću da te pohvalim, ti si pevački napredovala, što se čulo u prvoj pesmi. Mi pratimo vaš napredak ili stagniranje, ti si napredovala. Brza pesma je problem svim pevačima, ti igraš super, ali pevački ti kratki tonovi pokažu umeće i iskustvo, tebi fali iskustvo, ali dobar odabir, držala si nam pažnju, gledali smo u tebe, i ti si neko ko može da se gradi i da bude popularna, pogotovo za ovu novu muziku, tu možeš da napraviš jako dobar posao - rekla je Viki.

- Sve drugo imaš, falilo ti je popravljanje pevanje, zato je da - rekao je Despić.

Ognjen je Ani dao glas produkcije i ona je prošla direktno u sledeći krug.

Autor: R.L.