Mlada, lepa, opuštena, NISAM NI TREPUNUO! Ana Jokić bukvalno zapalila scenu, zasijala punim sjajem! (VIDEO)

Prošla je direktno u sledeći krug.

Ana Jokić sledeća je kandidatkinja koja se predstavila večeras i to sa pesmom grupe Galija "Dodirni me", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, ona je otpevala i čuveni evrovizijski hit "Wild Dance" koju u originalu peva Ruslana, a nakon nastupa glasovi su rekli sve - sva četiri "Da" za Anu.

- Prošli put sam se malo bunila kad si dobila četiri glasa, a sad si apsolutno zaslužila, jer radiš, kod tebe se vidi pevački napredak. Ako si ti za dvadeset dana uspela da napraviš pevački napredak, to je super. U drugoj si tako dobro izgledala, toliko je bio dobar performans, tako da ti tu pevanje nisam uzela za zlo. U drugoj pesmi, nastup, bomba, apsolutno zasluženo - rekla je Viki.

- Ozbiljna energija, svaka ti čast, nisam trepunuo, mlada lepa devojka, opuštena, igra, desetka od mene - rekao je Đani.

- Prethodni nastup je bio na kredit, a ovaj je bio za četiri, ovde je opravdano, prva mi je odlična pesma a druga mi je svetski. Ako neko u ovom takmičenju može da radi ovu novu muziku i da u tome ima uspeh, to si ti - rekao je Desingerica.

- Svi su rekli, ja bih pohvalio, bravo - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.