Elsan Pilica dobio sva ČETIRI DA, Karleuša mu dobacila: Lepa ti je i g*za, ja to gledam!

Ide direktno u sledeći krug.

Sledeći takmičar ove večeri bio je Elsan Pilica, koji je otpevao pesmu Jašara Ahmedovskog "Isplači se, biće ti lakše", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Odmah potom, Elsan je izveo i čuveni hit Sinana Sakića "Ljubila me žena ta", a nakon završenog nastupa on je dobio sva četiri "da" i direktno se plasirao u sledeći krug takmičenja.

- Emocija, ludilo, dinamika ludilo, znaš kakva emocija, sve onako kako treba, perfektan, savršen, ludilo pripremljen, baš je zasluženo četiri da, bravo bajiću moj - rekao je Desingerica.

- Meni se sviđa i kako izgledaš, kompletan si paket, i dobro pevaš i dobar si dasa, ta tvoja energija, taj tvoj volumen... Primetila sam da kad je neko rođen da bude zvezda ima nešto specifično, ja bih tebe prepoznala po očima da si ti, smatram da ovo treba da bude tvoje poslednje takmičenje. Neko treba da ti pomogne da snimiš neku brutalnu pesmetinu, i da se više ne takmičiš zato što si ti već zvezda. Čak i kad se okrećeš, lepa ti je i g*za imaš sve to, mi žene gledamo to i to ti je dobro - rekla je Jelena.

- Ja sam gledala zujalicu, ali moram da se složim za pevanje, stvarno čovek ubija na mestu, pevaš bolje od mene, šta da ti kažem, slušala sam te Jašara u strofi, tako nežno, tiho, a onda kad pustiš glas, sve top, ja sam svesna svojih mogućnosti, znam šta ne mogu da otpevam - rekla je Rada.

- Ja se ne slažem, ovo je bio moj glas podrške na osnovu svih svojih nastupa, obe pesme su previsoke, zvučao si kao evnuh, to je ono što sam ja čuo, naročito prva pesma u startu falš, niska. Izgubila se sva lepota muškog tenora, Rada je merila po svom tonalitetu, jer je ona tu negde. I prva i druga pesma su preambiciozne, dao sam glas da ne bude da sam zao, ali se izgubila tvoja boja glasa - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.