FANTASTIČNO OTVARANJE EMISIJE! Serafina razgalila sve, dobila sva četiri 'Da', žiri saglasan: Častili smo te!

Prva kandidatkinja prošla direktno u treći krug.

Serafina Gjorbašlieva prva je kandidatkinja koja je večeras izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda", te predstavila pesmom grupe Magazin "Ginem", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala pesmu grupe Negativ "Zbunjena". Ona je dobila sva četiri glasa i direktno prošla u sledeći krug.

- Častila sam. Mnogo ti je lepo i interesantno ime, pa i prezime. Započela si mlako, neubedljivo, a kako je prva pesma odmicala otvarala si se, bila si moćna. Druga je bila lila, nismo pogrešili sa četiri glasa. Bilo je tačno, dobro, ali nisi ostavila neki poseban utisak, ja sam se dvoumila, ali kako je počela emisija, neka bude da častimo - dobacila je Viki.

- Ne znam kako je važnije da se časti od onog da se zasluži. U prvom krugu si bila bolja i u ime tog tvog nastupa, malo si se sad opustila i sve što ti je rekla Viki, sve je tačno, ali ja sam zapamtila taj tvoj prvi nastup. Ne častim te, zaslužila si, ali će ti mentorka reći šta sve ovde mora da se promeni - rekla je Zorica.

- Ja sam zadnji dao da, razmišljam da li ja da budem taj zbog kog će da počne emisija sa onim "eeee" tri da. Kad se ulazi u objekat gde ima muzika svaki gospodin časti muziku, tako sam i ja tebe častio. Ali nije bilo dobro. Prva pesma je bila onako, malo bolja nego druga, a druga pesma, naročito početak, ubeđen sam da se to završava na tonici, a ti si pevala subdominantu, nije bila tapna melodija, ali čast na radost, ideš u treći krug, drži se - naveo je Bosanac.

- Ja sam ti zbog druge pesme više dao da, prva mi je bila kao uvod, sve čekam kad će da pukne, a ostalo je sve na istom, sve ravnom. Možda nije bilo za četiri da, bilo je za tri, ali bi me Viki iznenadila da je dala ne. Svi se izrokaju sa "Da", tako da sam i ja častio - rekao je Desingerica.

- Serafina uplašila si se, dala si 30% onoga što možeš, tresla si se, pritisak odgovornosti kreće da vas sapliće, morate da se izborite, ako pobedite sebe pobedili ste u ovoj igrici. Možeš mnogo bolje, stvarno su te častili večeras, moraš da se revanširaš u sledećem krugu, da se pokažeš kako možeš - rekla je Karleuša.

