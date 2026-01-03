AKTUELNO

Bosanac, vodi me u Sarajevo! Jelena nije mogla da sakrije oduševljenje Kenanom Hadžićem, on ZAPALIO STUDIO (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Direktno se plasirao u treći krug.

Kenan Hadžić naredni je takmičar koji se večeras predstavio žiriju i publici sa pesmom Saše Matića "Ne idi s njim", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

"Imam samo jednu želju" koju u originalu izvodi Amar Gile bila je drugi Kenanov izbor, a on je za svoju izvedbu dobio sva četiri "Da" i direktno prošao u treći krug.

- Ja sam mu dao glas na prve dve reči, "Otvaram oči", i gotovo, e to je ulazak i to je priča i pažnja, da ti kažeš: "Slušaj me", tako se peva u Sarajevu - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si viralan na društvenim mrežama sa onim razgovorom sa Zoricom, baš ste imali jedan interesantan razgovor, mnogo si sladak. Je l' su svi u Sarajevu frajeri ovako dobri, ja se ne sećam, šta se ovo dešava, Sarajevo je poraslo u mojim očima. Ja moram hitno tamo, Bosanac hoćeš me voditi u centar grada da vidim šta šeta po Sarajevu - navela je Jelena.

- Ti bi tamo ostala zabezeknuta, i ne znam kako bi te vratio ovamo, šta ti je, bona - rekao je Bosanac.

- Pa ne moram da se vraćam - povikala je Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Želim ti mnogo sreće i zdravlja, verovatno smo zato i gledani pošto nisi dao konkretan odgovor, ja ću ponoviti pitanje, je l' ti mene ne voliš - pitala je Zorica.

- Volim vas - rekao je Kenan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ležeran, ja sam moderan Deda Mraz, bio si odličan, uživao sam, pokidao si brate moj - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

