Šta me snađe!? Pavle Petković dobio sva ČETIRI NE, ovde se njegovo takmičenje završava!

Direktno ispao iz daljeg takmičenja.

Pavle Petković sledeći je takmičar ove večeri, koji je otpevao pesmu Amadeus benda "Lažu te", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a ove večeri Rada Manojlović.

Odmah potom, Petar je promenio ritam i otpevao čuveni hit Bojana Tomovića "Na distanci", a za svoj nastup dobio je sva četiri ne i direktno ispao iz takmičenja.

- Šta me snađe - rekla je Rada.

- Sad mi je žao da on bude jedini sa četiri ne - rekla je Viki.

- Intonativno tačno, amaterki, bez ikakvog vibrata, energetski mrtvo. Pavle ovo je tvoje najgore veče, ja tebe mnogo gotivim, frajer si, energija nula, ravni krajevi, kao školska priredba, previše amaterski, neozbiljno, loš odabir pesama gde su se tvoje mane pokazale. Tvoje takmičenje se ovde završava, ovo je tvoj maksimum - rekla je Jelena.

- I bez tog vibratora - dobacio je Desingerica zbog čega je Bosanac pobesneo.

- Sram te bilo, ovo gledaju i deca, gleda i tvoja ćerka - povikao je Bosanac i ustao sa svog mesta, a Karleuša ga je smirivala.

- Molim te Bosanac, hajde da završimo emisiju - ponavaljala je Jelena.

- Žao mi je što si dobio četiri ne, ali tvoje vokalne sposobnosti dosežu do ovog kruga - rekla je Viki.

Nakon toga Desingerica je duvao nos, posle čega je Jelena konstatovala da će svi napustiti emisiju osim njega.

- Biće Desingerove zvezde - naveo je Despić.

- Meni je ovde zamerano da se smirim, pa sam poradio na tome, ja mislim da nije za četiri ne - rekao je Pavle.

Autor: R.L.