Džan Imamović razgalio žiri! Dobio sva četiri DA, svi na nogama! (VIDEO)

Sledeći kandidat koji je izašao na velelepnu scenu bio je Džan Imamović, koji je otpevao pesmu Duška Kuliša "Suzo moja Suzana", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Džan je za svoju drugu pesmu odabrao čuveni hit Miloša Bojanića "Bosno moja jabuko u cvetu", a za svoj nastup on je dobio sva četiri glasa i prošao direktno u naredni krug.

- Ja sam gledao prošli tvoj nastup, dao sam ti "ne", a malo mi je bio bolji prošli nastup i upečatljiviji. Ovde mi je falilo dosta dinamike, ide razblaženo ono "Suzo moja Suzana", ali sam se prošli nastup ogrešio i zato sam ti sad dao "da". Ali nadam se da ćeš sledeći put bolje da se spremiš i da poradite na toj dinamici. Ovako si baš dobar i baš mi se sviđaš, bomba si - rekao je Desingerica.

- Meni je bio dobar, razdragan, fina razbibriga, možda je malo veća koska druga pesma bila, da l' je jekavica ili ekavica, mislim da je tad Miloš živeo u Srbiji pa je pevao ekavicu, sad opet peva jekavicu, kako se ko prilagodi, kao Neda Ukraden - naveo je Bosanac.

- Je l' ti menjaš - pitala je Jelena.

- Zavisi gde se nađem - rekao je Bosanac.

- Prvo, sviđaš mi se, od početka nasputa sve mi se sviđa, ne mogu ni da ocenjujem pevanje kad mi se sve sviđa. Prvo Džan mi je čarobno šaubiz ime, baš bih volela da idem u taj Kakanj jer ima puno kandidata koji razvaljuju, nešto tamo pijete, je l' imate neku reku, planinu, vodu, jao sladak si. Pjevaj na jekavici, ne menjaj. Tvoj opšti utisak je takav da izazivaš osmeh, to nema cenu. Moramo da radimo i na njegovom pevanju. Ja kad bih mogla da biram nekog tvog kandidata Zorice, ja bih izabrala njega... Je l' se gledaju u Kaknju "Pinkove zvezde" i kako se komentariše - rekla je Jelena.

- Gledaju se i te kako, lepo me komentarišu i većinom su dobronamerni saveti kako da poboljšam izgled i pevanje - rekao je Džan.

- Ti si mnogo simpatičan, vedar, prenosiš tu pozitivnu energiju, ja kad tebe vidim, i kad zaigraš i taj tvoj pogled, meni je to top. Tvoje vokalne mogućnosti su negde na sredini, treba još da napreduješ, baci sad sve snage i vreme da radiš na tome. To je onako negde na sredini, savetujem ga dobronamerno. Sad je prošao na svoj šarm, ali za sledeći krug mora mnogo više pevački. Mora da popravi tehniku pevanja, da nauči da diše, da ukrase i trilere uradi. Ovo ti je dobronamerni savet, a ovo večeras je bilo sjajno i lepo ste izabrali pesme, bravo - rekla je Viki.

Autor: R.L.